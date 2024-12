«Nunca permitiré difamaciones»: Esposa de Daddy Yankee se pronuncia en medio de disputa con el artista

Mireddys González, expareja del reconocido reguetonero Daddy Yankee, se pronunció este sábado a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde pidió respeto para su familia mientras atraviesan un proceso legal con el artista, cuyo nombre real es Ramón Ayala. Además, negó permitir cualquier tipo de difamación hacia su persona.

«Les pido respeto, para toda nuestra familia, para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre. Pero quiero aclarar que, como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente», expresó González en su publicación.

El mensaje de Mireddys surge en medio de acusaciones recientes, en las que se le vincula, junto a su hermana Ayeicha González, con el presunto desvío de 100 millones de dólares de las cuentas corporativas de las empresas de Daddy Yankee. Aunque no mencionó directamente estas acusaciones, sus declaraciones han sido interpretadas como una respuesta a lo señalado por el abogado del artista.

Además, la empresaria confirmó que su separación de Daddy Yankee, tras más de 30 años de matrimonio, se debe a «causas irreconciliables«.

«Tengo el compromiso como esposa aún por más de 30 años y compañera de trabajo de Ramón Ayala, les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de papá Dios, que por causas irreconciliables con Ramón, estamos en este proceso de divorcio», declaró González.

En su mensaje, Mireddys también reflexionó sobre la importancia de vivir una vida en paz y armonía, enfatizando que las acciones son las que demuestran un verdadero cambio.

«Hoy, con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida en armonía. Eso es lo que en verdad demuestra a que Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos«.

Mireddys y Daddy Yankee, quienes tienen dos hijos en común, se habían consolidado como una de las parejas más admiradas dentro del mundo urbano. Sin embargo, su separación, junto con las recientes disputas legales, ha generado una gran atención mediática.

