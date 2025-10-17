Nueva York. El presidente Donald Trump reiteró las drásticas advertencias contra Zohran Mamdani, de que si es elegido alcalde de NYC retendría los fondos y desplegaría tropas federales porque «no vamos a arruinar una de nuestras grandes ciudades».

«No sería generoso con un comunista, alguien que va a tomar el dinero y tirarlo por la ventana, porque estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, y no vamos a permitir que alguien llegue al cargo y malgaste el dinero de los contribuyentes de este país”, sentenció Trump.

Por su parte, la gobernadora demócrata de NY, Kathy Hochul, ha proclamado «lucharé con todas mis fuerzas para asegurarme de que eso no suceda por parte del gobierno federal».

Mientras, Mamdani ha expresado: «NYC seguirá recibiendo fondos del gobierno federal, y no es por la generosidad del presidente Trump, es porque es la ley. Y solo porque diga algo, no lo convierte en ley».

Por su parte, el alcalde Eric Adams, que retiró su candidatura, anunció que mantiene conversaciones con el exgobernador Andrew Cuomo para respaldarlo. Asimismo, dijo que le han ofrecido ofertas de trabajo muy buenas. Se ha venido comentando como director de viviendas en USA y embajador en Arabia Saudita.

El multimillonario Bill Ackman, partidario del presidente Trump, donó un millón de dólares a la Defensa de NYC, un súper Proveedor Autorizado de Certificación PAC que se opone a la campaña a la alcaldía de Mamdani.

Por su parte, Cuomo anunció un plan de acción para la vivienda asequible, sugirió que los demócratas tradicionales como Hochul, que sienten la presión de los Socialistas Demócratas de América, son formidables y atemorizan a los demócratas en una primaria.

El candidato republicano Curtis Sliwa se ha centrado en los delitos en el metro e inauguró una nueva oficina de campaña en Floral Park, en Queens, y restó importancia a las declaraciones de Trump, calificándolas de más de lo mismo.