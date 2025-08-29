Nueva York. El Departamento de la Policía de esta ciudad (NYPD) está investigando 15 recientes robos ocurridos entre el pasado 8 de julio y el día 2 del presente mes, entre los condados de Manhattan y El Bronx, con el mismo grupo de personas, informó la uniformada este jueves.

La mayoría de los atracados son hispanos. Los delincuentes sorprenden al ciudadano(a) y les roban joyas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y tarjetas de créditos, entre otras cosas. La mayoría de los atracados son hispanas.

Muchas de las víctimas fueron heridas por el grupo cuando mostraban algún tipo de resistencia, mientras eran asaltados; poseían armas de fuego y blancas, dijo la uniformada.

La Policía sostiene que los 15 robos están relacionados porque coinciden al máximo con las descripciones de los victimarios y el objetivo de robar los mismos artículos es un patrón. Todos se encuentran prófugos y son perseguidos por un escuadrón de detectives.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. También puede enviar sus pistas a https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.