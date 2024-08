Oasis anuncia sus primeros conciertos en 16 años

Oasis pone fin hoy a años de especulaciones febriles con la confirmación de una esperada serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda que formarán parte de su gira mundial OASIS LIVE 25.

Oasis tocará en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín en el verano de 2025. Sus únicos conciertos en Europa el año que viene, este será uno de los momentos en directo más importantes y de los más solicitados de la década.

La experiencia en directo de Oasis no se parece a nada. El rugido que les da la bienvenida cuando suben al escenario. Un set repleto de clásicos de principio a fin.

La sensación escalofriante de estar entre una multitud que canta cada palabra. Y especialmente el carisma, la chispa y la intensidad que solo se dan cuando Liam y Noel Gallagher están juntos en el escenario.

Los hermanos han prosperado con sus propios proyectos desde que la banda se separó en 2009, entre ellos con diez álbumes número uno en Reino Unido así como innumerables sets como cabezas de cartel en festivales y espectáculos en estadios y arenas.

Pero Oasis es algo más. No ha habido ningún momento revelador que haya encendido la chispa de la reunión, solo la comprensión gradual de que es el momento adecuado. Sin embargo, el momento debe ser una influencia subconsciente.

Este jueves se cumplen treinta años desde el lanzamiento de su electrizante álbum debut, ‘Definitely Maybe’, mientras que en 2025 el segundo disco, igualmente esencial, ‘(What’s The Story) Morning Glory?’, alcanzará ese mismo aniversario.

Oasis comentó:

“Las armas se han silenciado.

Las estrellas se han alineado.

La gran espera ha terminado.

Ven a verlo.

No será televisado”.

Hay planes en marcha para que OASIS LIVE ’25 vaya a otros continentes fuera de Europa a finales del próximo año.

La leyenda de Oasis solo se ha amplificado en su ausencia. Los clásicos que Liam y Noel han interpretado en sus shows en solitario han inspirado una demanda fenomenal del público para que la banda haga un esperado regreso, mientras que la película «Knebworth 1996» proporcionó un adelanto de sus emocionantes actuaciones en vivo a toda una nueva generación. Siguen siendo un gran atractivo en la era del streaming, con 21,5 millones de oyentes mensuales solo en Spotify y un total de 12 mil millones de reproducciones hasta la fecha. Este viernes también se lanzará la Edición Deluxe del 30.º Aniversario de «Definitely Maybe», que está disponible para reservar aquí.

Las entradas para las fechas del Reino Unido saldrán a la venta a partir de las 9:00 a. m. del sábado 31 de agosto y estarán disponibles en www.ticketmaster.co.uk, www.gigsandtours.com y www.seetickets.com. Las entradas para Dublín estarán disponibles a partir de las 8:00 a. m. de ese mismo día en www.ticketmaster.ie.

Los shows son:

JULIO DE 2025

4 – Cardiff, Principality Stadium

5 – Cardiff, Principality Stadium

11 – Manchester, Heaton Park

12 – Manchester, Heaton Park

19 – Manchester, Heaton Park

20 – Manchester, Heaton Park

25 – Londres, Wembley Stadium

26 – Londres, Wembley Stadium

AGOSTO DE 2025

2 – Londres, Wembley Stadium

3 – Londres, Wembley Stadium

8 – Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 – Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 – Dublín, Croke Park

17 – Dublín, Croke Park

Un breve resumen de la historia de Oasis. Formada en Manchester, la banda se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos culturales más grandes de la época, ya que «Definitely Maybe» se convirtió en el álbum debut de mayor venta en la historia británica y desde entonces ha alcanzado 17 veces el Platino en reconocimiento a más de 5 millones de ventas nacionales. Sus siete álbumes de estudio llegaron directamente al número uno, al igual que su compilación de 2010, «Time Flies…». Su catálogo incluye ocho sencillos número uno, desde «Some Might Say» hasta «The Importance of Being Idle», así como otros quince éxitos del Top 10.

Ese enorme número de seguidores se trasladó a los estadios en vivo, donde tocaron para 125.000 personas cada noche durante dos shows en Knebworth. Otros grandes momentos incluyeron dos sets como cabezas de cartel en Glastonbury en 1995 y 2004; enormes conciertos de regreso a casa en el estadio Maine Road del Manchester City; y una serie de conciertos en el estadio de Wembley que quedaron documentados en el álbum en vivo «Familiar To Millions».

Entre sus galardones se incluyen seis premios BRIT, incluido el de Contribución Destacada a la Música Británica, dos Ivor Novellos y diecisiete premios NME.

