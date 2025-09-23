Obesidad y emociones: cómo impacta en los hábitos alimenticios, doctora Tammy Toribio explica

La doctora Dra. Tammy Toribio en el programa radial Juego de Damas.

La destacada especialista en Nutriología Clínica y Medicina Estética, Dra. Tammy Toribio, compartió este martes sus conocimientos sobre la relación entre la obesidad y las emociones, y cómo estas influyen directamente en los hábitos alimenticios.

Durante su participación, en el programa radial “Juego de Damas”, transmitido por la emisora La Bakana, la doctora Toribio explicó cómo factores como la ansiedad, el estrés y la tristeza pueden influir directamente en la alimentación, provocando episodios de ingesta emocional que afectan tanto la salud física como el bienestar integral de las personas.

“Muchas veces no comemos por hambre, sino como una respuesta a nuestras emociones. Identificar estas conductas y trabajar en ellas es clave para prevenir el sobrepeso y la obesidad, y sobre todo, para alcanzar un estilo de vida más saludable”, señaló la especialista.

El espacio radial Juego de Damas se ha consolidado como una plataforma que impulsa el diálogo sobre temas de interés social y de salud, brindando orientación a su audiencia. La participación de la Dra. Toribio fue altamente valorada por los conductores y oyentes, quienes destacaron la importancia de crear conciencia sobre la conexión entre mente, emociones y alimentación.

Puede leer: La tasa mundial de obesidad en niños y adolescentes supera por primera vez al bajo peso

Además, la Dra. Tammy Toribio reafirmó su compromiso de educar y acompañar a la sociedad en el camino hacia un mejor cuidado de la salud física y emocional.

