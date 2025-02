Obispo afirma que después que Judas traicionó a Jesucristo cualquier cosa puede pasar

Santiago.- Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago, el hijo de Dionisia Carpio (Mami Nena), modista y Benito De la Rosa, un obrero que se hizo chofer, reveló que su bisabuela profetizó el día de su nacimiento que él iba a ser sacerdote.

“Niño mira luz, luz mira al niño”, así dijo doña Damiana, la comadrona y abuela del progenitor del arzobispo emérito.

Sin conocer la historia que le narraron, monseñor De la Rosa y Carpio contó que a la edad de 11 años su progenitor también le manifestó que él iba a ser monaguillo, a lo que respondió que no quería ser monaguillo, mucho menos sacerdote. Usted está loco, le expresó a su padre y este lo castigó todo el domingo.

El llamado de Dios para tomar la decisión de ser sacerdote le llegó al hombre de iglesia a la edad de 14 años, precisamente el año de su último baile. Su sueño siempre fue ser comunicador y escritor, lo que también logró.

Un 23 de enero de 1965, monseñor De la Rosa Carpio, nacido en Higüey, provincia La Altagracia, fue ordenado sacerdote por el obispo Juan Félix Pepén Solimán. Su familia no tenía condiciones económicas para cubrir los gastos que implicaba para la época estudiar y prepararse en los caminos del Señor. “En mi casa siempre decían, Dios proveerá; camino tiene Dios”, expresó.

Monseñor De la Rosa y Carpio fue entrevistado por el periodista José Alfredo Espinal.

Su vida sacerdotal acaba de arribar a los 60 años, pero a pesar de su trayectoria en la Iglesia Católica, el arzobispo emérito de Santiago reconoce que aún existen personas que dañan la imagen sacerdotal como ocurría antes.

“Judas fue un discípulo de Jesucristo, pero primero lo negó mentalmente, lo murmuró, le robó y lo vendió. Después de Judas, cualquier cosa puede pasar en la iglesia”, afirmó al ser entrevistado en su residencia. En ese sentido, puso como ejemplo que tampoco puede sorprender que un cardenal venda al Papa, porque ya Jesucristo fue vendido por uno de sus discípulos.

Señaló que siempre van a existir Judas, personas que crean escándalos, pero que pagarán las consecuencias. Indicó que no se puede juzgar a todos por el error de uno.

Para ser sacerdote, asegura monseñor De la Rosa Carpio, es una decisión personal y hay que ser una persona normal. “Alguien me dijo: yo puedo ser sacerdote porque a mí no me gustan las mujeres y le respondí: usted no puede ser sacerdote, cualquier otra cosa menos sacerdote, porque para ser sacerdote debe tener una vida normal y esa persona nunca lo fue”, narró.

Explicó que, para ser sacerdote, es una decisión personal. Es como la decisión de casarse, pero sin andar parrandeando.

