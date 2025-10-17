Obispo de San Francisco de Macorís resalta trabajo de Infotep en el nordeste

Realizan misa por 45 aniversarios

SAN FRANCISCO DE MACORÍS..- Con la presencia de diferentes personalidades ligadas al desarrollo político, social, económico y empresarial, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), llevó a cabo eucaristía, presidida por Monseñor Ramón Antonio de la Cruz Baldera.

Al presidir el acto liturgico, De la Cruz Baldera resaltó el trabajo que para beneficio del desarrollo integral del país y la región nordeste viene haciendo el Infotep, dirigido por el Profesor Rafael Santos Badía.

Dijo, que es una institución ha sido un instrumento providencial para el desaIrrollo humano del país, en este caso de la región del nordeste.

En ese sentido manifestó, que tanto los directivos como los estudiantes del Infotep deben continuar convencidos del gran trabajo que se hace, todo esto debido a

Dijo igno de esperanza para miles de hombres u mujeres han encontrado sus caminos a través se la formación, lo que se traduce en bienestar colectivo para toda la sociedad dominicana.

Celebrar estos 45 años es celebrar la vocación divina y el esfuerzo que desde sus diferentes estamentos viene haciendo la entidad, la cual se ha convertido en un importante motor regenerador de oportunidades.

No basta con formar y técnicos competentes, ética solida y rrsponsablwa en donde cada espacio del infotep se siembra esperanza y desarrollo y en este sentido, manifestó que el Infotep es un signo de esperanza para la nación.

«Debemos cuidar, proteger, cuidar, ya que en esta entidad hay formación progrso y ética, por lo que en este aniversario se nos invita a continúa viendo el futuro con optimismo donde el trabajo sea precisamente sea una vocación de servicios» dijo Monseñor Monseñor Ramón Antonio de la Cruz Baldera.

De se lado el director de la Regional Cibao Nordeste Fernelis Beriguete al dar las gracias a los presentes, dijo que la entidad continuará trabajando de manera incansable para llevar conocimientos y formacion a toda la zona en cuestión.

En la actividad religiosa, además de las personsalidades mencionadas estuvieron presentes, el director regional nordeste del Infotep, Fernelys Beriguete, Ana Xiomara Cortez Gobernadora provincia Duarte la Jenny Ventura, el Jefe del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís General Luis Edmurdoc y el licenciado Aníbal García, Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana.

También la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, Lissette Nicasio de Adames, la Subdirectora del Infotep en el Nordeste Cristobalina Medina y Moraima Díaz, así como la vicealcaldesa de San Francisco de Macorís, Rosa Estela García, entre otros.