Obispo destaca humildad papa y cree iglesia será más abierta

Para el arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, la elección del papa León XIV ha sido el reflejo de Dios para emular valores humildes y obliga a la Iglesia Católica del mundo a ser más misionera, fraterna y abierta a la novedad del Espíritu.

Durante la homilía de la celebración del Jubileo Nacional del Clero, celebrado en el santuario nacional Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana, dijo que a través de su voz el papa conducirá a los pueblos hacia la esperanza y la comunión con gestos firmes y sencillos, tal como hizo el papa Francisco, de llevar también la Iglesia a todos los sectores de la sociedad, incluso, hacia aquellos que lo creen.

“Sus primeras palabras fueron que la paz sea de ustedes, que los pobres, los pequeños, los que sufren, los que buscan sentido, son el centro de la visión eclesiástica. En su figura, la figura del nuevo Papa, vemos una invitación clara a volver a la sencillez o a mantener, lo que ya el papa Francisco insistió demasiado, en mantenernos en ese camino de la sencillez que le mantiene a una Iglesia que abaja, que agacha, que arrodilla, pero no para buscar poder, no para exigir la fuerza de este mundo, sino para servir; que no se encierra en estructuras, sino, que se abre a la acción transformadora del Espíritu” , expresó.

Rodríguez, quien también es presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), recordó a los sacerdotes que ante un mundo marcado de incertidumbres y crisis, están llamados a ser guías espirituales que ayuden a las personas a encontrar significados en sus vidas y fortalecer sus identidades.

“El mundo necesita sacerdotes santos, alegres, cercanos, sensibles y solidarios con el dolor ajeno, pastores con olor a oveja, como decía el papa Francisco”, manifestó.

Por eso, entiende que la Iglesia, como comunidad de fe, ofrece un espacio donde la esperanza se fortalece a través de los sacramentos, la enseñanza y la vida comunitaria. Exhortó a que la experiencia del jubileo renueve en los presbíteros y que sigan siendo testigos del amor de Dios ante las angustias con las que se vive hoy en día.