Obispo La Vega critica políticos han creado una “sociedad de la corrupción”

El obispo de la Diócesis de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, durante la misa.

Santo Cerro, La Vega.– El obispo de la Diócesis de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, aseguró ayer que los problemas del país no se resuelven invirtiendo tiempo y dinero en la persecución de la corrupción.

Criticó que muchos líderes políticos de los que hoy reclaman ética y transparencia deberían “darse en el pecho” ya que también forman parte de una cultura corrupta.

“Muchos líderes políticos deberían hacer un ‘mea culpa’ porque han contribuido a construir una sociedad de la corrupción”, señaló el prelado, quien considera que la raíz de todo problema en la República Dominicana radica en el deterioro familiar, de donde vienen los miembros que dirigen las instituciones públicas.

Dijo que resulta difícil contar con buenos servidores públicos debido a la falta de vocación de servicio y al mal comportamiento que mata la confianza y la esperanza de los hombres y mujeres de bien de la sociedad.

Al pronunciar la homilía de la misa en el santuario Nuestra Señora de Las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, aseguró que la solución a los problemas no se logran con un código de ética, una reforma policial, el cambio de color de partido, con un plan de seguridad ciudadana ni académico.

“Se debe ir a la raíz del problema; invertir recursos y dedicar tiempo a la familia para tener buenos seres humanos y buenos ciudadanos”, insistió.

Manifestó que si la familia, como principal institución de la sociedad anda mal, no se puede esperar otra cosa de las demás instituciones. Dijo que ese deterioro del hogar se refleja en el comportamiento y la convivencia social producto de una cultura donde la violencia, la agresividad y el irrespeto van cobrando un gran espacio.

Señaló que por este problema social ocurren homicidios de niños por sus propios padres, feminicidios, asesinatos, y en los últimos días violaciones sexuales grupales que escandalizan y dejan estremecido el comportamiento de muchachos y muchachas que son el presente y futuro del país.

Expresó preocupación con lo que está sucediendo porque pone en peligro el desarrollo de la nación con jóvenes desorientados muchas veces llevados allí por las redes, las provocaciones y la morbosidad.

Mensaje de la vice

La vicepresidenta Raquel Peña llamó al pueblo a seguir con la fe puesta en la Virgen de Las Mercedes, quien intercede ante Cristo para que las esperanzas de solución y bienestar sean posibles. Dijo que el presidente Luis Abinader y ella trabajan día y noche para hacerlo realidad.

Cientos asisten santuario

La celebración por el Día de Las Mercedes congregó a una gran multitud que cada año asiste al santuario del Santo Cerro a venerar a la patrona del pueblo. Ya es tradición la visita de personas de todas las edades que van por el cumplimiento de una promesa, así como funcionarios del Gobierno y autoridades municipales de La Vega y otros puntos del país.

Ayer estuvieron los ministros Eduardo Estrella, Kelvin Cruz, y Limber Cruz; la gobernadora, la alcaldesa y el senador de La Vega, Luisa Jiménez, Amparo Custodio y Ramón Rogelio Genao; y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez.

Como siempre hubo venta de comida, souvenires de la Virgen y de accesorios personales. Además algunos se quejaron por los empujones de la seguridad de los funcionarios.