El padre Manuel Antonio Ruiz, el recién designado por el papa León XIV como primer obispo de la nueva Diócesis de Stella Maris, agradeció al líder de la Iglesia Católica haberle encomendado la misión de liderar esa jurisdicción que abarca los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica.

«Lo recibo como un voto de confianza del Santo Padre y la Iglesia. Lo recibo con alegría y acepto el reto», expresó el religioso, quien adelantó que hará un plan de trabajo a favor de los residentes de las citadas demarcaciones, por lo que para ello se reunirá con todos los sectores sociales.

«Para llevar hacia adelante esta nueva diócesis, que tiene muchos retos y mucha gente», añadió el padre Ruiz. Adelantó que la necesidad de la creación de esta nueva representación que será la sombrilla para 64 parroquias, nació para cubrir el crecimiento de la zona.

Indicó que las diferentenes autoridades se han puesto a disposición de Stella Maris, incluyendo el presidente Luis Abinader. Puntualizó que ante la situación que vive República Dominicana en términos sociales, se necesita que la iglesia siga presente para responder a las demandas de la ciudadanía.

«Hay que poner el oído en el corazón de este pueblo. Donde haya la gente con conflictos, con problemas, ahí estará la iglesia», aseveró.

¿Quién es Manuel Antonio Ruiz?

Nació el 27 de agosto de 1965, en Los Haitises, Bayaguana. Estudió filosofía en la Pontificia

Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y teología en el Seminario Pontificio Santo

Tomás de Aquino (SPSTA). Fue ordenado sacerdote el 10 julio 1993.

Posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Sevilla, España. Ha sido profesor

en la PUCMM, la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y formador en el SPSTA.

Fue enlace del Poder Ejecutivo con la Iglesia católica, cofundador de Radio María de la

Altagracia (Santo Domingo), director de Televida canal 41, así como de las emisoras Radio

ABC y Vida FM.

Fundó los siguientes proyectos: Movearte, movimiento de evangelización a través del arte;

Politécnico Movearte, donde el modelo educativo está centrado en el arte y la diversión;

Posada de Belén, casa de acogida para mujeres en peligro de aborto; Vida sobre el Ozama,

iniciativa que buscaba transformar la vida de las comunidades de la ribera del río Ozama, entre

otros.

En la actualidad, es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Vida de la Conferencia

del Episcopado Dominicano (CED), delegado de la CED ante el Consejo Económico y Social

(CES), y director del proyecto “Hogar Vida y Esperanza”, dedicado a niños abandonados y

con discapacidad.