Obispo pide a los políticos conciliar

El obispo auxiliar de la arquidiócesis de esta ciudad, monseñor Tomás Morel Diplán, hizo un llamado ayer a la clase política nacional para que busquen acuerdos y la reconciliación, echando a un lado el odio y el resentimiento que, de acuerdo al prelado, en nada contribuyen al desarrollo de la nación.

Asimismo abogó por un debate serio y responsable de manera institucional, donde no se estén personalizando las luchas entre miembros de los partidos, “porque con eso no se resuelven los problemas que padece la sociedad dominicana”.

Dijo que las discusiones vanas, superficiales y personalizadas de los dirigentes políticos no aportan nada al desarrollo del país, sino todo lo contrario: laceran a los partidos como instituciones y se pierde el tiempo.

“El país necesita de todos y de cada miembro de los partidos. Deseamos que se pongan de acuerdo y se reconcilien; nos mandan un mensaje feo, de odio y resentimiento. El país no se desarrolla ni con odio ni resentimiento, sino con voluntad y deseo de servir más que todo”, afirmó el prelado en torno al tema.

Morel Diplán dijo que las discusiones personalizadas de los dirigentes políticos solo ayudan a perder el tiempo. Cree que los líderes de los partidos deben abrir un debate y hacer desde allí los aportes que demanda la nación.

El religioso sostuvo que como consecuencia de esta lucha que libran los partidos políticos se están dañando las instituciones, así como el propio sistema democrático del país.

El obispo advirtió igualmente que lo que pasa en estos momentos en países como Chile, Ecuador, Bolivia y Venezuela es el reflejo de lo que podría acontecer en la República Dominicana si la clase política, “fundamentalmente no asume su rol para un debate serio y el cuidado de las instituciones”.