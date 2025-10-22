Conozca las consecuencias de no salir con la residencia o ciudadanía USA

Conozca las consecuencias de no salir con la residencia o ciudadanía USA

Nueva York. Aunque anteriormente no era común ver multas por no hacerlo, la administración Trump ha intensificado los esfuerzos por hacer cumplir la ley de inmigración de manera más estricta.

«Todo extranjero, de 18 años de edad o más, deberá en todo momento llevar consigo y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero que se le haya emitido», señala la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Esta ley establece una multa máxima de 100 dólares, pero en algunas ocasiones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia a la que pertenece el ICE, aplica los estatutos generales de sentencia federal para permitir una pena monetaria más alta.

Lee más: ¿Cómo solicitar la residencia en República Dominicana en 2025? Guía actualizada 

En abril, el DHS anunció sanciones contra las personas que no porten su residencia o ciudadanía y pueden ser castigados con hasta $5,000 dólares o seis meses de prisión.

Por otro lado, por no llevar los documentos, puede ser castigado con una multa de hasta $5,000 o hasta 30 días de prisión.

Además, no notificar al gobierno dentro de los 10 días siguientes a un cambio de domicilio, puede ser castigado con una multa de hasta 200 dólares o 30 días de prisión.

Ramón Mercedes

