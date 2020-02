Obrador critica organizadores de caravanas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que las últimas caravanas migrantes que llegaron al sur de su país fueron organizadas por líderes que manipularon y engañaron a los centroamericanos.

Además, el mandatario estimó que regresaron a su países de origen unos 5,000 migrantes con asistencia del Gobierno mexicano durante los sucesos de enero.

“No tenemos concluido un análisis sobre la situación, tenemos información y no quiero aventurar una opinión, pero sí hay dirigentes, no son movimientos espontáneos, se convoca a caravanas y se miente a los migrantes”, dijo López Obrador en su conferencia diaria en Ciudad de México. Dijo que en esta última caravana, que se adentró a mediados de enero a la frontera sur mexicana y no logró avanzar, “más de la mitad de los migrantes aceptaron regresar” a su país mediante la figura del retorno asistido porque que se les informó que no iba haber paso libre en México hasta la frontera norte. López Obrador dijo que hubo provocaciones (por parte de los migrantes).