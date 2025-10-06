Obras deportivas que se financiarán con los 2,000 millones recuperados: conoce cuáles y dónde estarán

Decenas de obras de infraestructura deportiva serán construidas o remodeladas en todo el territorio de la República Dominicana, con una inversión de 2,000 millones de pesos provenientes de los fondos recuperados de casos de corrupción sometidos y condenados.

Entre los proyectos más destacados figura la construcción de la nueva Arena de La Vega, en la provincia del mismo nombre, con capacidad para más de 4,500 fanáticos, según informó este domingo el Ministerio de Deportes, Kelvin Cruz.

Indicó que la inversión también contempla la remodelación del estadio de béisbol de La Vega, escenario que ha sido cuna de múltiples glorias locales y nacionales del llamado “deporte rey” del país, así como la reconstrucción del Polideportivo Fernando Teruel, que se transformará en el nuevo Palacio del Voleibol.

De igual forma, se llevará a cabo la renovación del pabellón de combate, la reconstrucción integral de la pista de atletismo con material sintético, homologada por World Athletics y ajustada a los estándares internacionales, así como la rehabilitación de la piscina olímpica, actualmente en un notable estado de deterioro.

Además, se hará el techado de balonmano, la cancha de tenis de campo para ampliar las oportunidades para que más jóvenes incursionen en esa disciplina, y el remozamiento general del Centro Olímpico de La Vega para convertirlo en una instalación del nivel de cualquier país desarrollado.

El ministro Kelvin Cruz también informó que, con el referido presupuesto, se realizará la remodelación del estadio de béisbol del municipio San Juan de la Maguana.

Asimismo, se incluye la continuación de la remodelación integral del complejo deportivo de San Pedro de Macorís, que contempla: la rehabilitación de las canchas abiertas, los pabellones de lucha olímpica y kárate, el pabellón de pesas y el pabellón de gimnasia; la reconstrucción de los plays juveniles y del estadio de sóftbol, así como la remodelación del play Blanco Martínez; además, se ejecutarán la reparación de la pista de atletismo y del campo de fútbol, la rehabilitación del campo de tiro con arco, la reparación de la verja perimetral del complejo y la remodelación de las villas para atletas.