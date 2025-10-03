Obras Públicas cierra este sábado Puente Flotante por dos horas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que el Puente Flotante será cerrado al tránsito vehicular este sábado 4 de octubre durante dos horas, para permitir la entrada de varias embarcaciones.

El cierre se realizará a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, a fin de facilitar el ingreso del R/M Advent Bay, IMO 7301271 y la BZA JJ0527 del Astillero Joseph Industrial Development Corp. SRL.

El MOPC exhorta a los conductores y usuarios habituales de esta vía que conecta al Distrito Nacional con Santo Domingo Este, a tomar las previsiones necesarias y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos durante el horario indicado.

La disposición forma parte del protocolo de coordinación marítima que garantiza la seguridad tanto de la navegación como de quienes transitan por esa estructura.

Obras Públicas reafirma su compromiso con una movilidad segura, ordenada y eficiente para todos los ciudadanos.

