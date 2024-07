Obras Públicas desaloja buhoneros kilómetro 9

En una operación encabezada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue llevado a cabo la mañana de ayer el desalojo de 24 puestos de buhoneros ubicados en el Kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

De acuerdo con Salustiano Pichardo, jefe de la misión del desalojo, todos los buhoneros fueron indemnizados como compensación del desahucio, sin embargo, estos no habían tomado aún la iniciativa de abandonar el lugar y despejar las aceras.

“A todos se les pagó… no se movieron y hoy vinimos y ellos voluntariamente se están moviendo. Nosotros estamos aquí dándole acompañamiento a que ellos se muevan, porque si no les doy el acompañamiento no se mueven tampoco”, expresó Pichardo.

No obstante, algunos buhoneros declararon no haber recibido ninguna indemnización. “Aquí nadie se está movilizando voluntariamente, lo que pasa es que nos dijeron que nos iban a indemnizar y reubicar y los ladrones de Obras Públicas lo que le dieron a uno fue chilata para que uno se mueva, a los que le dieron”, señaló Pedro Díaz, buhonero de la zona.

“No nos dan una respuesta contundente… Mientras a nosotros no nos den los cualto, nosotros vamos a estar metidos aquí en el terreno. Ellos no nos hablan de reubicación porque ellos dicen que no tienen terreno para reubicación”, aseveró Ramón Montilla, otro de los buhoneros desalojados.