Obras Públicas detalla cómo van los desmontes programados en la carretera Jarabacoa

Jarabacoa. — El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que la reconstrucción de la carretera Jarabacoa avanza de forma planificada, y actualmente se ejecutan desmontes programados como parte de las medidas para evitar derrumbes en los puntos intervenidos.

La institución explicó que estas acciones, realizadas en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), forman parte de los trabajos preventivos planificados para garantizar la estabilidad del terreno. Durante los desmontes controlados se refuerza la presencia de personal técnico y operativo con el fin de asegurar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y minimizar las interrupciones del tránsito.

IMG 20251019 WA0114

Este tipo de acciones forman parte del protocolo técnico de seguridad que se aplica en obras de montaña, con el objetivo de anticiparse a posibles movimientos de tierra y reducir al mínimo cualquier riesgo para los trabajadores y los usuarios de la vía y continuarán mientras avanza la reconstrucción.

El MOPC mantiene un monitoreo permanente de seguridad en toda la obra, asegurando los puntos sensibles mediante la instalación de más de 200 muros tipo New Jersey, que delimitan la zona de construcción y fortalecen la protección perimetral del proyecto.

Asimismo, la institución mantiene comunicación constante con los líderes del sector público y privado de Jarabacoa, reafirmando su compromiso con el rigor técnico y sentido de prevención, priorizando la seguridad de las personas y la calidad de la obra.

