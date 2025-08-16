Obras Públicas informa reducción temporal de carriles en el cruce de pintura

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que este Domingo de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., se realizará una reducción temporal de carriles en el Cruce de Pintura, ubicado en la intersección de la avenida Isabel Aguiar con 27 de febrero donde estará disponible al tránsito un carril por sentido, adicionalmente se producirá el cierre de la Prolongación 27 de febrero en sentido Oeste-Este, debido a importantes trabajos de ingeniería.

Puede leer: Poderoso huracán Erin alcanza categoría 5

Dicha intervención permitirá el levantamiento de vigas del elevado y el puente que forman parte de esta importante obra en ejecución y es un paso clave para agilizar la terminación de este proyecto que transformará la movilidad en esta zona estratégica de la capital.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) exhorta a los conductores a planificar sus desplazamientos, utilizar vías alternas y colaborar con las autoridades en el ordenamiento del tránsito, con el objetivo de minimizar las demoras y mantener la comodidad de los usuarios.