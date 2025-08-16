Obras Públicas informa reducción temporal de carriles en el cruce de pintura

  • Hoy
Obras Públicas informa reducción temporal de carriles en el cruce de pintura

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que este Domingo de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., se realizará una reducción temporal de carriles en el Cruce de Pintura, ubicado en la intersección de la avenida Isabel Aguiar con 27 de febrero donde estará disponible al tránsito un carril por sentido, adicionalmente se producirá el cierre de la Prolongación 27 de febrero en sentido Oeste-Este, debido a importantes trabajos de ingeniería.

Puede leer: Poderoso huracán Erin alcanza categoría 5

FOTO4 1
FOTO3

Dicha intervención permitirá el levantamiento de vigas del elevado y el puente que forman parte de esta importante obra en ejecución y es un paso clave para agilizar la terminación de este proyecto que transformará la movilidad en esta zona estratégica de la capital.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) exhorta a los conductores a planificar sus desplazamientos, utilizar vías alternas y colaborar con las autoridades en el ordenamiento del tránsito, con el objetivo de minimizar las demoras y mantener la comodidad de los usuarios.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Obras Públicas informa reducción temporal de carriles en el cruce de pintura
Obras Públicas informa reducción temporal de carriles en el cruce de pintura
16 agosto, 2025
¡Por fin, Baní tiene su circunvalación!
¡Por fin, Baní tiene su circunvalación!
7 agosto, 2025
La ampliación de la avenida Colombia y su impacto en el Jardín Botánico
La ampliación de la avenida Colombia y su impacto en el Jardín Botánico
1 agosto, 2025
Gobierno anuncia dará todos los detalles del polémico proyecto de alrededores del Jardín Botánico
Gobierno anuncia dará todos los detalles del polémico proyecto de alrededores del Jardín Botánico
17 julio, 2025
El Botánico, intocable patrimonio nacional
El Botánico, intocable patrimonio nacional
16 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

Adames rechazó una jugosa oferta

Adames rechazó una jugosa oferta

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo