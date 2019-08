Ocho médicos son sometidos a ética; 240 cuestionados

La comisión que investiga la denuncia de falsificación y plagio de médicos que optaron por una plaza para subespecialista determinó que 240 trabajos fueron publicados en revistas falsas que no están avaladas por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y ocho médicos fueron sometidos por irregularidades a la comisión de ética del gremio.

La información la ofreció ayer el presidente del CMD, doctor Wilson Roa, quien dijo que el gremio no responde por trabajos médicos publicados en revistas que no tienen aval de la entidad.

En rueda de prensa que se llevó a cabo en la sede del CMD, la junta directiva de la institución dijo que solo responderá por los trabajos que comprometen a ocho médicos.

Se desvincula el gremio de 240 trabajos publicados en revistas que no tienen el aval de la entidad que afilia a los médicos del país.

Roa dijo que los resultados de una comisión designada obtuvo como resultado preliminar que ocho médicos tienen alguna responsabilidad con la denuncia de plagio y falsificaciones de artículos para médicos que optarían para una plaza de subespecialidad.

Será la comisión de ética del CMD y su departamento legal los que determinen si serán sometidos a la justicia. La Procuraduría General de la República encontró evidencia de plagio y falsificaciones en investigación preliminar, pidió a los afectados que se querellen.

Sin embargo, el presidente del CMD aseguró que es a los departamentos de jurídica y ética a quien corresponde tomar las decisiones.