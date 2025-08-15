Ocho provincias en alerta verde por posibles efectos de huracán Erin

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que ocho provincias están en alerta verde ante los efectos del huracán Erin.

De acuerdo al boletín meteorológico del día de hoy, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual establece que para mañana sábado, de acuerdo con la trayectoria pronosticada del ciclón tropical Erin, este continuará desplazándose hacia el oeste/noroeste sobre aguas abiertas del Atlántico.

Su centro pasará a cientos de kilómetros al noreste de Puerto Rico y la República Dominicana.

En ese orden, las peovincias en alerta son: La Altagracia, Hato Mayor, Montecristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.

El fenómeno generará vientos moderados del nor/noreste, incrementando la humedad desde la madrugada y provocando precipitaciones y ráfagas de viento en poblados de la costa atlántica y la porción suroeste durante las horas matutinas.

La medida se toma por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para toda la franja costera desde la Altagracia hasta Montecristi, para las siguientes provincias: