Ocho razones por las que Abinader, PRM y aliados ganarán elecciones municipales

Por: Domingo Ramírez Rodríguez *

El Presidente de la República, Luis Abinader, el PRM y sus aliados ganarán de nuevo las elecciones municipales del próximo domingo 18 de febrero, así como también las presidenciales y congresuales del 19 de mayo.

A continuación ocho razones de por qué será así:

Una

Porque en la República Dominicana en los actuales momentos no tenemos una crisis económica, social, ni política de grandes dimensiones, no hay escasez de productos de primera necesidad, salvo la inflación que el gobierno ha podido controlar eficientemente, sin dejar de mencionar que dicha inflación viene dada en gran medida por los efectos en todos los órdenes producidos por la pandemia generada por el COVID-19, es decir que el fenómeno inflacionario no es solo del país, sino a nivel planetario.

El gobierno de Luis Abinader marcha sin mayores contratiempos en ese sentido.

Dos

Porque el partido gobernante, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), celebró en el mes de octubre del año pasado, las primarias para elegir a su candidato presidencial, donde el presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, ganó de manera contundente y sin traumas, lo que ha permitido que se integren a los trabajos políticos-electorales los competidores, por ejemplo: el Ingeniero Ramón Alburquerque Ramírez, está a cargo de los trabajos políticos en la provincia San Juan, mientras que el Dr. Guido Orlando Gómez Mazara, quien obtuvo un 6% de los votos de los perremeístas, tiene a su cargo cinco provincias importantes de la Región Norte, tales como La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Espaillat y Hermanas Mirabal. Ambos dirigentes están realizando un extraordinario trabajo en sus respectivos espacios para ganar contundente el nivel municipal, congresual y desde luego el presidencial con Luis Abinader a la cabeza.

Tres

Porque muy a pesar del anuncio de la mencionada Alianza Recate RD, conformada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y La Fuerza del Pueblo (FP), la oposición luce desarticulada, sin unificación sólida capaz de arrebatarle el gobierno al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a sus aliados.

Cuarta

Porque cuando hacemos un promedio de todas las encuestas publicadas hasta el momento, nos damos cuenta que el Presidente de la República Luis Abinader ronda el 53% para ganar en primera vuelta.

Quinta

Porque cuando se hace un cálculo de los números que las encuestas otorgan a Leonel Fernández, presidente y candidato de la Fuerza del Pueblo (FP) y a Abel Martínez candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), nos damos cuenta que la suma del promedio de ambos candidatos (Leonel-Abel) ronda entre el 40 y 43%, lo que indica que ese es el porcentaje histórico del PLD, pero sin la división de ambos partidos, lo que también demuestra que los otroros triunfos del PLD no sólo dependían del uso vertiginoso de los recursos públicos, de un apoyo significativo de la clase media, del apoyo de los sectores fácticos, de la unidad interna de los morados, sino también de los votos proporcionados por los partidos aliados a través del Bloque Progresista, el cual en sus mejores momentos logró aglutinar entre 15 y 16 organizaciones políticas, ya esos elementos no están ni a favor del PLD, ni de la FP y muchos menos del PRD.

Muy por el contrario esos partidos han cambiado de casa y ahora apoyan al PRM, incluyendo muchas figuras que anteriormente eran de singular importancia.

Sexta

Porque el Bloque Progresista se desintegró; y ahora casi todos los partidos están apoyando a Luis Abinader y a los candidatos del PRM y a sus aliados, a excepción del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Partido Demócrata Institucional (PDI).

Séptima

Porque en realidad, la división no pare hembra, muestra de ellos es lo que ocurrió con el PRD en el 1986, se dividió, luego nacieron dos partidos: El BIS, liderado por José Francisco Antonio Peña Gómez y el PRI, liderado por el extinto Jacobo Majluta Azar, cuya división le costó al PRD, 14 años de oposición.

En el 2002-2003, desde el gobierno regresaron los problemas producto del intento de reelección del expresidente de la República Ingeniero Agrónomo Rafael Hipólito Mejía Domínguez, el PRD se volvió a dividir, más la crisis bancaria del 2003, dando lugar al regreso del PLD de las manos de Leonel Fernández en el año 2004, cuya situación provocó 4 periodos de gobiernos corridos de los morados, dos de Leonel 2008-2012 y dos de Danilo Medina 2012-2020, dejando al PRD, hoy PRM fuera del gobierno por 16 años, mientras que por el lado del PLD, el cual se dividió en el 2019 luego de las primarias internas, ha sufrido el polvo de la derrota y todo luce indicar que de nueva cuenta será derrotado en este año.

Octava

Porque al parecer los PRDISTAS de ayer, hoy PRMISTAS, aprendieron las lecciones del pasado que lo mantuvieron alejados del poder y no están dispuestos a repetir los errores con guerras o luchas fratricidas y sin sentido.

En definitiva, las condiciones están dadas para que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados retengan de forma contundente el poder local a través de los municipios y distritos municipales, el poder congresual a través de los senadores y diputados y desde luego el poder ejecutivo de las manos del Presidente de la República, Lic. Luis Abinader.

Domingo Ramírez Rodríguez

*El autor es abogado, politólogo y comunicador.