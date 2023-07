La felicidad es una emoción de bienestar que todos quieren alcanzar con el fin de disfrutar lo que la vida te ofrece, y es que a partir de ella se encuentra el equilibrio entre salud, mente y cuerpo. Es por esto, que para ser feliz se necesita ser optimista; ver lo bueno, pensar positivamente y no autoengañarte.

«Todos queremos ser felices. Quien diga que no quiere ser feliz, miente. Sin embargo, no se puede ser feliz al 100%, al menos en esta vida », manifestó Salvador Echeagaray, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara explicando que esta emoción todos quieren experimentarla y que su obtención de forma absoluta no existe.

En ese sentido, el docente determinó que se necesita 8 virtudes que le ayudarán al ser humano a ser feliz y expresó que pese a que este sentimiento no está siempre presente en las personas si se puede estar alegre la mayor parte del tiempo.

«Quien diga que siempre está feliz, también miente. Sin embargo, sí se puede ser feliz la mayor parte del tiempo», puntualizó el pedagogo de la UAG.

¡Virtudes que te permiten ser feliz!