Octavio Dotel: a un mes de su partida, su familia relata lo doloroso que es vivir sin él

Hoy se cumple un mes de la tragedia del Jet Set, donde el expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, y más de 200 almas quedaron atrapadas bajo los escombros, cubriendo a República Dominicana en luto y dolor por la pérdida prematura de tantas vidas.

Su esposa, Massiel Javier Dotel, compartió lo difícil que ha sido continuar después de su partida: “Un mes sin mi compañero, mi amigo, mi cómplice… aún no lo creo.”

Octavio Dotel junto a su esposa.

La pareja, que llevaba 21 años juntos, se separó físicamente aquella madrugada del 8 de abril y con ello, tres niños quedaron en la orfandad.

Su hija Nicole, de apenas 13 años, también expresó en redes sociales el impacto de quedarse sin su padre:

“Hoy se cumple un mes desde que te fuiste, papi. Se siente tan irreal y triste no escucharte, no poder abrazarte, no darte la bendición al llegar del colegio. Extraño todo de ti. Sé que estás en un mejor lugar, pero duele no tenerte aquí conmigo. Te amaré por siempre y siempre te recordaré como ese hombre alegre que fuiste”, escribió la pequeña.

También añadió: “Recordaré los lindos momentos y las risas siempre con una sonrisa, como a ti te hubiese gustado. Yo sé que tú estás con el Señor y los dos me cuidan desde allá arriba. Te amo por siempre.”

Octavio Dotel perdió la vida mientras era trasladado a un centro médico de la capital, tras ser rescatado de los escombros provocados por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, durante un concierto del querido merenguero Rubby Pérez.

Sobre el Jet Set

A un mes de la tragedia que cobró la vida de 233 personas y dejó más de 150 heridos, la llamada zona cero de la icónica discoteca Jet Set se ha transformado en un altar cargado de coronas de flores secas, decenas de velones encendidos, fotos, carteles de las víctimas y pancartas que claman justicia.

