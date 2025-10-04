¡Octubre llegó con estrenos! No te pierdas estas películas en Netflix

El mes de octubre llegó, un mes que nos acerca más a las festividades navideñas y algunas temporadas ciclónicas en la República Dominicana.
Asimismo, este décimo mes trajo consigo nuevos estrenos en la plataforma de streaming Netflix para disfrutarlo en familia, solo o en parejas.
Estreno de Nexflix en octubre
1- Steve:
Un drama protagonizado por Cillian Murphy que explora la vida de un hombre atrapado en una rutina emocional.
En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.
2- El genio y los deseos
Comedia romántica coreana sobre un genio que concede tres deseos a una mujer, desencadenando una serie de eventos mágicos y emotivos.
Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él con su magia llenar de amor y asombro el mundo de ella?
3- Animal
Comedia española que sigue a un veterinario rural gallego que se adapta a un nuevo empleo en una tienda boutique para mascotas.
Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados.
4- Caramelo
Comedia que sigue las peripecias de un grupo de amigos en una ciudad llena de sorpresas.
Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.
5- Monstruo: La historia de Ed Gein
La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.