¡Octubre llegó con estrenos! No te pierdas estas películas en Netflix

El mes de octubre llegó, un mes que nos acerca más a las festividades navideñas y algunas temporadas ciclónicas en la República Dominicana.

Asimismo, este décimo mes trajo consigo nuevos estrenos en la plataforma de streaming Netflix para disfrutarlo en familia, solo o en parejas.

Estreno de Nexflix en octubre

1- Steve:

Un drama protagonizado por Cillian Murphy que explora la vida de un hombre atrapado en una rutina emocional.

En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.

2- El genio y los deseos

Comedia romántica coreana sobre un genio que concede tres deseos a una mujer, desencadenando una serie de eventos mágicos y emotivos.

Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él con su magia llenar de amor y asombro el mundo de ella?

3- Animal

Comedia española que sigue a un veterinario rural gallego que se adapta a un nuevo empleo en una tienda boutique para mascotas.

Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados.

4- Caramelo

Comedia que sigue las peripecias de un grupo de amigos en una ciudad llena de sorpresas.

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.

5- Monstruo: La historia de Ed Gein

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.