¡Octubre llegó con estrenos! No te pierdas estas películas en Netflix

Estrenos de Netflix.

El mes de octubre llegó, un mes que nos acerca más a las festividades navideñas y algunas temporadas ciclónicas en la República Dominicana.

Asimismo, este décimo mes trajo consigo nuevos estrenos en la plataforma de streaming Netflix para disfrutarlo en familia, solo o en parejas.

Estreno de Nexflix en octubre

1- Steve:
Un drama protagonizado por Cillian Murphy que explora la vida de un hombre atrapado en una rutina emocional.

En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.

steveeeeee

2- El genio y los deseos
Comedia romántica coreana sobre un genio que concede tres deseos a una mujer, desencadenando una serie de eventos mágicos y emotivos.

deseos

Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él con su magia llenar de amor y asombro el mundo de ella?

3- Animal
Comedia española que sigue a un veterinario rural gallego que se adapta a un nuevo empleo en una tienda boutique para mascotas.

animal

Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados.

4- Caramelo
Comedia que sigue las peripecias de un grupo de amigos en una ciudad llena de sorpresas.

Captura de pantalla 2025 10 04 152029

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.

5- Monstruo: La historia de Ed Gein

mostruoo

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

