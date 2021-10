Octubre Rosa: Lo que debes saber sobre el cáncer de mama

Entró octubre, el mes donde inicia la campaña internacional «Octubre Rosa».

Este es un mes para concientizar sobre el cáncer de mama, que convirtió en 2020 en el más frecuente del mundo, con más 2,3 millones de mujeres diagnosticadas solo ese año. Supera así el cáncer de pulmón. Los casos aumentan, pero la investigación médica da nuevas esperanzas.

La OMS lo anunció en febrero pasado, que el cáncer de seno es ahora el tumor más frecuentemente diagnosticado en el mundo. Se presenta en el 12% de los casos de cáncer, es decir en 2,3 millones de mujeres al año. Las más afectadas son aquellas que viven en países desarrollados, por su mayor exposición al alcohol, al tabaco, al sobrepeso y al sedentarismo.

Pero es el cáncer de mama menos mortal que otros cánceres. La tasa de supervivencia de un cáncer de mama invasivo no metastásico es del 90%. Incluso para tratar cánceres de mama en estado más avanzado, la comunidad médica está empezando a cambiar de paradigma.

La Sociedad Europea de Oncología Clínica le está apostando a una mezcla de medicamentos y terapias que podrían romper un dogma que existe desde hace 30 años: el uso casi sistemático de la quimioterapia, una carga muy pesada para los pacientes, porque incluye fatiga, caída del cabello y náuseas, así como daños posibles al corazón y a los nervios.

En un estudio titulado Monaleesa-2, publicado a finales de septiembre, destaca buenos resultados con el uso del tratamiento ‘Kisqali’ (ribociclib) en combinación con letrozol.

Hoy existen además al menos 14 nuevos medicamentos en el mercado y docenas más en ensayos clínicos, incluidos bloqueadores de estrógenos o agentes que atacan proteínas específicas en la superficie de los tumores. Su uso depende por ejemplo del perfil genético del paciente.

Con esta novedad se espera algún día poder cubrir al 70% de las mujeres con esta enfermedad en estado avanzado.

Signos y síntomas que debes conocer:

El cáncer de mama se presenta más frecuentemente como un nódulo o engrosamiento indoloro en el pecho. Es importante que las mujeres que detecten una hinchazón anormal en el seno acudan a un profesional de la salud sin demorarse más de 1-2 meses, aunque no sientan ningún dolor asociado al nódulo. Solicitar atención médica al primer signo de un posible síntoma contribuye a un mayor éxito del tratamiento.

Generalmente, los síntomas del cáncer de mama son los siguientes:

un nódulo o engrosamiento en el seno;

la alteración en el tamaño, forma o aspecto de un seno;

la aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otra alteración en la piel;

el cambio de aspecto del pezón o la alteración en la piel circundante (areola); y/o

la secreción anormal por el pezón.

Existen diversas razones por las que se desarrollan nódulos mamarios, que en su mayoría no son cáncer. Hasta el 90% de las masas mamarias no son cancerosas. Entre las anormalidades no cancerosas del seno figuran las masas benignas como los fibroadenomas y los quistes, así como las infecciones.

El cáncer de mama puede manifestarse de muy diversas formas, por lo que es importante realizar un examen médico completo. Las mujeres con anormalidades persistentes (que por lo general duren más de un mes) deberían someterse a algunas pruebas, como la obtención de imágenes de la mama y en algunos casos la toma de muestras de tejido (biopsia) para determinar si la masa es maligna (cancerosa) o benigna.

Los casos de cáncer avanzado pueden erosionar la piel y causar llagas abiertas (ulceraciones) que no son necesariamente dolorosas. Las mujeres con heridas que no cicatrizan en los senos deberían someterse a una biopsia.

El cáncer de mama puede diseminarse a otras partes del organismo y desencadenar otros síntomas. A menudo, el primer lugar más habitual donde se puede detectar la propagación es en los ganglios linfáticos situados en la axila, aunque es posible tener ganglios linfáticos cancerosos que no puedan detectarse.

Con el tiempo, las células cancerosas pueden diseminarse a otros órganos, como los pulmones, el hígado, el cerebro y los huesos. Cuando alcanzan esos órganos, pueden aparecer nuevos síntomas relacionados con el cáncer, como dolor óseo o cefaleas.

Desafíos

La supervivencia al cáncer de mama durante al menos cinco años después del diagnóstico oscila entre más del 90% en los países de ingresos elevados y el 66% y el 40% en la India y Sudáfrica, respectivamente.

En los primeros países, la detección y el tratamiento tempranos han logrado buenos resultados, y deberían ponerse en práctica en países con escasos recursos donde ya cuentan con algunas de las herramientas normalizadas.

La gran mayoría de los medicamentos utilizados contra el cáncer ya figuran en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS.

Por consiguiente, si se aplica lo que ya sabemos que da resultado se podrán obtener importantes mejoras en el tratamiento del cáncer de mama a nivel mundial.