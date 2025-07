Ocupan espacios habían sido recuperados por Opret

Con rellenos de escombros y tierra, en horarios y días específicos para evadir la vigilancia, son ocupadas grandes franjas de las riberas oriental y occidental del río Ozama, destruyendo parte del área protegida de Los Humedales, sin que ninguna autoridad detenga la práctica que se ha ido incrementado desde noviembre del año pasado.

La práctica empeora desde que la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) inició las labores de levantamiento de las viviendas que van a ser desalojadas, un kilómetro a partir del puente Francisco del Rosario Sánchez hasta Las Lilas, Los Tres Brazos, con el objetivo de sanear el Ozama.

Puede leer: Negro Veras criticó modelo económico que ha gobernado el país

La denuncia la hace Franklin Tamayo, presidente de la Fundación Dominicana Amor a los Envejecientes y a la Niñez (FUNDOAMOR), amenazado de muerte por los responsables del crimen ecológico que ha llenado de casuchas toda la ribera de la principal fuente de agua del gran Santo Domingo.

Es una pena que áreas protegidas pertenecientes a los Humedales del Ozama sean destruidas en el área de Los Tres Brazos, expresó Tamayo.

Señala que por la indiferencia de las autoridades nacionales y locales cientos de casuchas han sido levantadas en las riberas oriental y occidental del río Ozama, ante los planes del Gobierno de desocupar esas áreas con miras a salvar de la contaminación la principal riqueza con la que cuenta Santo Domingo: el río Ozama.

Precisa que desde el mismo día del 15 de noviembre de 2024, que URBE, entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia (MINPRE), llamó a licitación para la contratación de la Fase Mudanza y Acarreo para la Recuperación de las Márgenes del Lado Este del Río Ozama, más de cien casuchas fueron levantadas en el área de inmediato.

Señala que han alertado de la situación al Cabildo de Santo Domingo Este, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría General de Medio Ambiente, pero el crimen ecológico continúa. Advierte que los ocupantes usan la estrategia de “llevar camiones cargados de escombros y tierra para rellenar los humedales en horarios y días especiales de poca o ninguna vigilancia”.

Advierte que muchas personas de la zona temen denunciar el crimen ambiental, ya que quienes se dedican a la acción se tornan agresivos. “En mi caso particular he recibido amenazas de muerte, me vi precisado a acudir a la Fiscalía a poner la denuncia”.

En tanto que más de un kilómetro de ribera occidental del Ozama, en Gualey, Las Cañitas y Simón Bolívar, que había sido liberada por la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) entre 2014 y 2015, para dar paso a la avenida Perimetral o del Río, se llena de viviendas de manera silenciosa pero constante.

En el año 2017 la Opret inició la avenida Perimental desde La Zurza y se detuvo frente a Capotillo por falta de recursos, pero empadronó alrededor de tres mil viviendas para ser movilizadas, de las que desalojó cerca de mil. El abandono vuelve a ocupar espacios recuperados.