Odebrecht: A pesar de sobornos por US$92 millones, RD se queda sin sobornadores ni sobornados

A pesar de que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana a cambio de contrataciones de obras, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) absolvió a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón, dejando el «caso de corrupción» sin sanciones en el país.

La sentencia, dada a conocer el pasado viernes y pronunciada el 31 de julio, además ordena la devolución de todos los bienes que les fueron incautados a los imputados, así como el levantamiento de toda restricción de movilidad personal y de fondos, entre otras medidas.

En sus motivaciones para acoger el recurso de casación interpuesto por Díaz Rúa y Rondón, la SCJ, presidida por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, plantea que el tribunal de juicio y la Corte de Apelación violaron la Constitución y las leyes, cometieron mala interpretación, invirtieron el fardo de la prueba, incurrieron en contradicciones, inferencias, falta de motivación y otras falencias.

Se recuerda que el 14 de octubre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia que condenó a Ángel Rondón a 8 años de prisión suspendida por soborno y lavado de activos, y a Víctor Díaz Rúa a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En la misma sentencia, Conrado Pittaluga y Tommy Galán fueron absueltos.

Caso Odebrecht. Hoy/Pablo Matos 26-7-2021

Tanto Díaz Rúa como Rondón, junto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), apelaron la sentencia. El 19 de mayo de 2023, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación ratificó la decisión en su totalidad mediante la sentencia número 502-01-2023-SSEN-00048, considerando que había fundamentos suficientes para respaldarla.

Esta sentencia fue nuevamente recurrida en casación por los dos condenados y la PEPCA ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El 31 de julio de este año, la SCJ anuló la sentencia y emitió su propio fallo sobre el caso.

En su resolución, los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y María G. Garabito Ramírez rechazaron el recurso de casación presentado por la PEPCA, dirigida por Wilson Camacho, y confirmaron la absolución de responsabilidad penal para Pittaluga Arzeno.

El caso Odebrecht se inició el 29 de mayo de 2017, con los arrestos de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista, ex presidente del Senado; Temístocles Montás, exministro de Economía; Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; César Sánchez, ex administrador de la CDEEE; Ruddy González, exdiputado; Ángel Rondón, empresario y representante de Odebrecht; Máximo D’ Óleo, ex administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid); y Conrado Pittaluga, abogado y notario.

Además, se vinculó a Bernardo Castellanos y los entonces legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco.

Implicados en el caso de sobornos de Odebrecht.

Seguir leyendo:

SCJ absuelve únicos dos condenados Odebrecth

SCJ cita falencias jueces y MP motivaron absolución