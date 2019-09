Odio por paz

Desde proclamar la fundación del Estado de Israel el l5-05-l948 en virtud de la resolución l8l de las Naciones Unidas del 29-ll-l947, la realidad demuestra que sus líderes están condenados a cambiar robos de tierras y odios a los palestinos por paz.

El trayecto histórico de 7l años, cinco guerras con sus vecinos árabes, cinco raids de su poderosa fuerza aérea que devastaron Franja de Gaza, demuestran que además de los israelíes ganar todas las guerras, no han logrado la paz con sus hermanos de padres palestinos.

Ese fiasco que resiste la censura internacional, con el solitario respaldo de los irresponsables gobernantes norteamericanos que temen ser asesinados por el Mossad, los israelíes no viven en paz por negarla a los palestinos, y en consecuencia, sobreviven en constante temor, y en vez de un país, es una fortaleza en inconclusa alerta, y así no es posible continuar indefinidamente.

Los israelíes alardean de constituir la única democracia del Cercano Oriente, una doble falacia porque Líbano lo es, además, es imposible alegar una democracia con discrimen racial, con seis mil presos palestinos y volar con C4 residencias de palestinos caprichosamente señalados como terroristas.

Terrorismo de Estado es la forma de Israel manejar sus relaciones con cuatro millones de residentes en 5,970 kilómetros cuadrados de Cisjordania, cedida por el rey Hussein de Jordania en l988 a los palestinos para que junto a la Franja de Gaza de 365 kilómetros cuadrados y dos millones de palestinos, entregada por Israel a los palestinos en l993, constituyeran el Estado Palestino, que Israel veta cada año en Naciones Unidas, respaldado por Estados Unidos.

Terrorismo de Estado ejerce Israel contra los chavales palestinos que hace 7l viernes reclaman salir del aislamiento que Israel los encierra, disparándoles a matar.