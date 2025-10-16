Secretaria adjunta de OEA felicita a República Dominicana por liderazgo en libertad de prensa

Secretaria adjunta de OEA felicita a República Dominicana por liderazgo en libertad de prensa

Resalta mejor índice de libertad de expresión del país durante la 81 Asamblea de la SIP que se celebra en Punta Cana

La secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, reconoció al presidente Luis Abinader y a su Gobierno por posicionar a la República Dominicana con el mayor índice de libertad de prensa en América Latina, según Reporteros Sin Fronteras.

Durante la inauguración de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Punta Cana, Gil destacó que este logro refleja el compromiso del presidente Abinader con el ejercicio libre y responsable del periodismo.

Asimismo, resaltó la importancia de la confianza y la credibilidad como pilares fundamentales tanto del periodismo como del multilateralismo.

“Ni el multilateralismo ni el periodismo se construyeron sobre el ejercicio del poder puro”, expresó Gil, al tiempo de señalar que “los medios dependen de su credibilidad ante las sociedades”.

La representante de la OEA resaltó además que los medios de comunicación son el espacio donde las sociedades se miran a sí mismas, mientras que el multilateralismo constituye el ámbito en el que las naciones buscan comprenderse entre sí.

En ese sentido, afirmó que tanto el periodismo como el multilateralismo se sustentan en la convicción de que la verdad y la cooperación no son aspiraciones ingenuas, sino necesidades prácticas.

La 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reúne a editores, periodistas y ejecutivos de medios de comunicación de las Américas para debatir los retos del periodismo, con especial énfasis en la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.

Digo