OEA y su hoja de ruta: Estrategia internacional para estabilizar Haití ante crisis creciente

  • EFE
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, presentó este miércoles una hoja de ruta para combatir la crisis humanitaria que atraviesa Haití, centrada en el liderazgo local con apoyo internacional coordinado entre sistemas multilaterales como el Caricom y la ONU.

«El documento que se les presenta no es más, ni menos, que un punto de partida, un peldaño en evolución constante hacia un marco integral enfocado en atender la situación de Haití de manera inmediata», aseguró Ramdin en una sesión del Consejo Permanente de la OEA.

El secretario explicó que, a su juicio, el protagonismo haitiano en el proceso es una parte fundamental: «De ese liderazgo haitiano surgirá el compromiso de la sociedad en su conjunto. Por eso quise aclararlo desde el principio».

Este es el primer punto de la hoja de ruta, que estipula que su implementación estará dirigida por instituciones nacionales.

Aun así, estas contarán con apoyo internacional y con la coordinación de los diferentes organismos multilaterales como CARICOM, el sistema de Naciones Unidas y sus agencias especializadas, el Sistema Interamericano y otros donantes, además de la OEA.

«El éxito depende de un apoyo internacional coordinado y sostenido», añade el plan, que establece cinco pilares para su estrategia en Haití.

El primero de los objetivos será estabilizar la situación de inseguridad que afecta a la nación insular, para luego impulsar el progreso y continuar su avance más adelante.

La hoja de ruta insiste en la necesidad de conseguir de inmediato corredores seguros y proteger la seguridad en las infraestructuras críticas y en territorios controlados por las pandillas.

El segundo se centra en apoyar al Consejo Presidencial de Transición hasta febrero de 2026 para dar pie al tercer punto, con el que se busca garantizar elecciones libres, transparentes y justas, durante las que la OEA planea desplegar una misión con veinte expertos electorales.

OEA

La respuesta humanitaria es el cuarto de estos pilares, priorizando la seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene y los servicios de salud.

Y por último, que el fomento del progreso económico se centre en los principios del desarrollo sostenible.

Se proyecta que la implementación de las acciones descritas en los cinco pilares requerirá un presupuesto total estimado de 2.600 millones de dólares.

OEA 2

En la última Asamblea General de la OEA, celebrada en junio en Antigua y Barbuda, Estados Unidos instó a los Estados miembros a incrementar sus contribuciones a la misión de seguridad multinacional desplegada el año pasado en Haití.

La secretaría general asumió ese mandato y elaboró este plan tras conversar con los estados miembros de la organización.

Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos. Además, la violencia de las bandas ha provocado el desplazamiento interno de unos 1,3 millones de personas. 

EFE

EFE

