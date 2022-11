Offset habla finalmente sobre la muerte de Takeoff

El rapero Offset dijo que es «insoportable» el dolor que le queda después del asesinato de su primo y compañero de grupo Takeoff.

Así lo reveló a través de su cuenta de Instagram, donde además compartió imágenes y videos inéditos al lado del hoy fenecido para mostrar la excelente relación que tuvieron en vida.

“Querido Take, no se siente real publicarte así… Esto todavía no se siente como la realidad. He estado buscando las palabras correctas para decir, pero no hay ninguna que sea suficiente. Hasta que nos volvamos a encontrar, Rest In Power. Te amo”, publicó.

Lee más: Takeoff de Migos muere a balazos en Houston

“El dolor que me has dejado es insoportable. Mi corazón está destrozado y tengo tantas cosas que decir, pero no puedo encontrar las palabras. Me he estado durmiendo y despertando con la esperanza de que todo esto sea un sueño, pero es la realidad, y la realidad se siente como una pesadilla”, afirmó.

Manifestó tener un gran vacío en el corazón tras la partida de su colega.

“Sé que alguien con un alma como la tuya está en el cielo ahora. Espero que puedas ver cuánto te amamos y te extrañamos. Has dejado un hueco en mi corazón que nunca se llenará. Te amo para siempre”, finalizó.

Se recuerda que Takeoff murió trágicamente el 1 de noviembre de 2022, según TMZ.

El rapero fue asesinado a tiros después de asistir a un evento privado en 810 Billiards & Bowling en Houston.