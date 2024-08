Nueva York. El capitán del Departamento de la Policía de NYC (NYPD), José Taveras, que dirige el precinto 26, fue promovido este miércoles al rango de subinspector y seguirá comandando dicho cuartel, ubicado en el 520 W de la calle 126, esquina avenida Ámsterdam en el Alto Manhattan.

Junto al alto oficial dominicano con 18 años en el NYPD, también fue ascendida a subinspectora Glorisel Lee, comandante del precinto 121, ubicado en el 970 de la avenida Richmond en Staten Island.

La banda musical del NYPD abrió la ceremonia de ascensos para decenas de policías que se han destacado por su labor, conocimientos, experiencia y servicio a la comunidad.

Taveras, al recibir el ascenso expresó: «Realmente ha sido un trabajo que me ha llenado de orgullo, donde siento que he hecho una diferencia ayudando a la comunidad y también representando no solamente el nombre de mi familia, sino también el país dominicano y a los latinos”.

“Entré a la policía en el año 2007, yo creo que es la mejor decisión que he hecho en mi vida», precisó.

Añadió, «yo nací en la RD, en un campo llamado Salcedo que está en la región del Cibao, ahí me críe, y mudé a los Estados Unidos cuando tenía 18 años. Mucho sacrificio de mis padres para traerme aquí y me uní al departamento de Policía».

María Tejada, madre del oficial, afirma estar llena de orgullo con su hijo; que desde pequeño se destacó como buen estudiante, siempre ha sido un hombre muy responsable, y yo entiendo que eso debe ser orgullo para todos los latinos que llegamos aquí con mucho sacrificio, sin saber el idioma y se ha podido destacar en todo lo que hace».

Por su parte, la oficial Lee también se ha destacado en su comunidad en el cuartel 121 como capitán. Ella nació en Brooklyn de padres dominicanos y tras 20 años en la policía, ahora fue ascendida.

«Estuve en la universidad cuando pasó lo del 11 de septiembre de 2001; viendo todo lo que pasó decidí ser policía», asegura.

«En el nuevo cargo estaré al mando de mi cuartel y el personal policial, manteniéndolos seguros al igual que a la comunidad y sus preocupaciones, para combatir la violencia y mejorar sus vidas», expresó Lee.

A su padre se le quiebra la voz al hablar de su hija. ¿Cómo se podría sentir un padre, ver a su hija graduarse día tras día vamos a decir?; porque cada día ella mejora como persona y como ser humano.

Para mí es un orgullo, un placer acompañarla siempre que ella tenga parte de su éxito, siempre estaré ahí para ella», dijo el quisqueyano Francisco de la Cruz.

Y desde ahora los dos inspectores del NYPD tendrán bajo su supervisión a decenas de capitanes de la fuerza policial, sin duda un orgullo para la comunidad latina.

Actualmente hay más de tres mil uniformados de origen dominicanos en el NYPD, entre ellos la Comisionada Adjunta de Equidad e Inclusión, Wendy García; y el comandante de la Unidad de Servicios de Emergencia Élite del Departamento (E.S.U.), Wilson Aramboles, el oficial quisqueyano de más alto rango en la uniformada neoyorkina.