El FBI ofrece hasta 100.000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk

  • EFE
El FBI ofrece hasta 100.000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk

Fuente externa

Washington. El FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar en la víspera al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario en Utah.

“El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 de dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah”, escribió la agencia en su cuenta oficial en X.

En el mensaje, la entidad lista un número para pistas telefónicas y la dirección de una página web de la división del FBI en Salt Lake City, (capital de Utah) donde se pueden enviar fotos y videos de potenciales sospechosos.

1 41

Lee más: Muere activista Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en Utah

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley.

El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, activó lo que definió como una “cacería” para dar con el hombre de las imágenes que previamente expuso en sus redes sociales.

El FBI difundió este jueves dos fotografías del sospechoso del asesinato, en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera, gorra oscura y gafas de sol.

También leer: El arma que se usó contra Charlie Kirk era un rifle del calibre 30, según medios  

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

El FBI ofrece hasta 100.000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk
El FBI ofrece hasta 100.000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk
11 septiembre, 2025
El FBI publica 2 fotos del sospechoso de asesinar de Charlie Kirk, al que intenta capturar
El FBI publica 2 fotos del sospechoso de asesinar de Charlie Kirk, al que intenta capturar
11 septiembre, 2025
Qué hace el FBI para capturar al asesino de Charlie Kirk
Qué hace el FBI para capturar al asesino de Charlie Kirk
11 septiembre, 2025
Muerte de Charlie Kirk: el FBI dice que detuvo al sospechoso
Muerte de Charlie Kirk: el FBI dice que detuvo al sospechoso
10 septiembre, 2025
Luis Abinader dice tasa del dólar está en el promedio: «No creo que se vaya a desplazar más»
Luis Abinader dice tasa del dólar está en el promedio: «No creo que se vaya a desplazar más»
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Cámaras indiscretas

Cámaras indiscretas

El 2028 electoral y sus dilemas

El 2028 electoral y sus dilemas

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

Candidaturas independientes y vedetismo político

Candidaturas independientes y vedetismo político

La contratación pública como herramienta de política social: inclusión y desarrollo sostenible en la Ley 47-25

La contratación pública como herramienta de política social: inclusión y desarrollo sostenible en la Ley 47-25

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo