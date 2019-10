Ofrecen taller sobre estabilidad financiera y familiar

CONFISA celebró el taller “Estabilidad financiera y familiar”, con el objetivo de orientar a sus clientes sobre cómo superar los miedos, fracasos y preocupaciones que no les permiten generar riqueza para el bienestar de su familia.

El ejecutivo de CONFISA, Silvestre Aybar Sánchez, dijo que para la entidad es muy importante que sus clientes tengan las herramientas necesarias para el manejo eficaz y eficiente de sus finanzas, las cuales se les ofrecen por medio del programa de educación financiera.

En el taller, el experto Rubén Daniel Martínez facilitó a los participantes las pautas para alcanzar la estabilidad financiera, citando entre ellas, creer que se puede lograr, tener compromiso, no ser conformista y desarrollar inteligencia financiera.

Consideró que los problemas financieros son el resultado de trabajar toda la vida para otros.

“Nuestro mayor activo es nuestro tiempo, si el tiempo lo invertimos para generar la riqueza de otro, sin hacer nada con esos recursos que ganamos, no podemos esperar tener resultados diferentes. Trabaje para aprender, no para ganar dinero”, expresó Martínez.

El experto dijo a los presentes que las personas con estabilidad financiera se atreven a vencer sus miedos, retan su zona de confort y buscan cómo ser cada vez mejores.