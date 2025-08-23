¡Ogando se luce! gana en los 200 metros de la liga diamante

  • EFE
Alexander Ogando, AP.

Brucelas, Bélgica. EFE. El dominicano Alexander Ogando presentó su candidatura a luchar por una medalla en el Mundial de septiembre de Tokio al ganar la prueba de los 200 metros del Memorial Van Damme, celebrado en el estadio Rey Balduino de Bruselas (Bélgica) y última prueba de la Liga Diamante antes de la final de Zúrich de la próxima semana.

Ogando, quinto en los 200 metros de los Juegos de París y plata mundial en el relevo mixto de su país en el Mundial de 2022, venció con un registro de 20.16, un segundo más que su mejor marca personal.

La segunda posición Bruselas, detrás de Ogando, fue para el estadounidense Robert Gregory, con registro de 20.19 y el nigeriano Udodi Onwuzurike finalizó en la tercera posición, con 20.20.

Puedes leer: Alexander Ogando conquista el 1er lugar de 200 metros

El dominicano Ogando, además, superó a velocistas de prestigio internacional, como el estadounidense Christian Coleman, campeón del mundo en 2019, cuarto con 20.42 y el liberiano Joseph Fahnbulleh, sexto con 20.58.

Alexander ganó por segunda vez en una prueba de la prestigiosa Liga Diamante después del éxito que logró el pasado año en París.

EFE

EFE

