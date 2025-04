Ohtani, Betts y el campeón Dodgers visitan la Casa Blanca

El presidente Donald Trump recibió el lunes en la Casa Blanca a Shohei Ohtani, Mookie Betts y al actual campeón Los Angeles Dodgers para felicitarlos por su victoria en la Serie Mundial la temporada pasada.

Trump elogió a «la gente tan talentosa» que venció a los New York Yankees en cinco juegos, aunque se negó a presentar a algunos senadores demócratas en la ceremonia porque «simplemente no me caen bien, así que no los presentaré». El evento tuvo lugar en un lunes frenético para las acciones estadounidenses después de que Trump redobló sus esfuerzos en la imposición de aranceles.

Trump destacó a varios Dodgers por sus logros la temporada pasada, elogiando a Ohtani por convertirse en el primer jugador con 50 jonrones y 50 bases robadas en el beisbol, al lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto y al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Tommy Edman.

Trump también elogió a Betts por su juego y criticó a los Boston Red Sox por haberlo traspasado a los Dodgers. Se dio la mano en la ceremonia.

Betts, el entonces jardinero estrella de los Red Sox, campeones de 2018, no acudió a la visita de ese equipo a la Casa Blanca al año siguiente, durante el primer mandato de Trump. Betts formó parte de los Dodgers cuando ganaron la Serie Mundial en 2020 y asistió a la celebración al año siguiente bajo la presidencia de Joe Biden.

Betts, de 32 años, es el único jugador negro de los Dodgers que regresó del equipo que ganó la Serie Mundial la temporada pasada.

«Nadie más en este vestuario tiene que pasar por una decisión como ésta, excepto yo», dijo Betts el fin de semana sobre el tema. «Eso es lo que lo hace difícil. Pero es lo que es. No pretendo politizar esto en absoluto. Simplemente, se trata de estar con mi equipo para celebrar algo. Es un privilegio recibir una invitación como ésta. Simplemente quiero estar allí con ellos».

El manager Dave Roberts había calificado la invitación como un gran honor que todo campeón de la Serie Mundial experimenta.