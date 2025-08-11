“Ojo Cívico”: información de funcionarios será pública

Guido Gómez Mazara, director del Indotel, con Jeralvi Mendoza, creador de la iniciativa, Guido Gómez Mazara, director del Indotel, con Jeralvi Mendoza, creador de la iniciativa



Los dominicanos ya podrán obtener información pública sobre el rol de los funcionarios del país, a través de la plataforma digital “Ojo Cívico”.

La información fue ofrecida ayer por Guido Gómez Mazara, director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), al ofrecer los detalles del proyecto durante una rueda de prensa en la que resaltó que la iniciativa pretende robustecer la transparencia al facilitar a la población el acceso a las informaciones, fomentando así una democracia más participativa.

Explicó que la propuesta tecnológica nace ante una problemática: aunque la información pública está disponible por ley, su dispersión, complejidad técnica y poca accesibilidad hacen que muchos ciudadanos no puedan ejercer su derecho a conocerla.

“Esta falta de acceso limita gravemente los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Validar la asistencia de un legislador, revisar su historial patrimonial o acceder a datos clave sobre su gestión se convierte, muchas veces, en una tarea imposible para el ciudadano común”, manifestó Gómez Mazara al señalar que esta nueva plataforma Ojo Cívico fortalecerá al acceso a las informaciones.

De su lado, Jeralvi Mendoza Manzanillo, creador de la iniciativa, indicó que Ojo Cívico organiza las informaciones de forma clara, dinámica y verificable, a través de perfiles detallados, por lo que los usuarios podrán conocer la evolución patrimonial de los funcionarios, su asistencia al Congreso, las iniciativas que han presentado y su cobertura mediática.

La plataforma, que está disponible en el portal web www.ojocivico.com y en las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube como @ojocivico_rd, integra una herramienta basada en IA que clasifica las noticias que contengan señales de alerta, marcando con “banderas rojas” aquellos contenidos que podrían evidenciar conductas cuestionables o faltas éticas.

24 instituciones

En la República Dominicana actualmente hay 24 ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo y que están encabezados por ministros nombrados por el Presidente.