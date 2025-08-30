Ola de calor azota a todo el país: Jimaní y Boca de Mao superan los 39° Celsius

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), Gloria Ceballos, informó que este viernes se registraron temperaturas extremas en varias localidades del país, alcanzando máximas superiores a los 39.0°C en Jimaní y Boca de Mao, con sensaciones térmicas que rozaron los 52.0° Celsius.

Este fenómeno se atribuye a una humedad relativa del 50%, que intensificó la percepción del calor en dichas zonas, generando condiciones de riesgo para la salud, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ceballos hizo un llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., y usar ropa ligera y de colores claros.

Datos destacados:

Jimaní: Temperatura máxima de 39.2°C, sensación térmica cercana a 52°C

Boca de Mao: Temperatura máxima de 37.6°C, con humedad elevada

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando las condiciones atmosféricas y recomiendan seguir las actualizaciones oficiales para prevenir efectos adversos durante esta ola de calor.

