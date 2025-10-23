Oleaje de “película” se apodera del Malecón por efectos de la tormenta Melissa

Las olas que golpean el litoral sur de la capital han alcanzado niveles extraordinarios este jueves, generando un espectáculo natural que muchos describen como “oleaje de película”, producto de los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.

Las autoridades meteorológicas han advertido sobre olas superiores a los 9 pies y rompientes peligrosas en toda la costa caribeña, lo que ha obligado a embarcaciones a permanecer en puerto y a complejos turísticos a reforzar medidas de protección en áreas cercanas al mar.