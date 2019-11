¡Oler bien, sentirse bien!

¡No hay nada mejor en el mundo que oler bien! Eso habla de ti y de tu higiene personal; por eso, es súper importante que cuides algunos aspectos de tu día a día para que los malos olores no se apoderen de tu cuerpo. ¿Quieres algunos consejos? ¡Incluye estos tips en tu rutina diaria!

¡Báñate muy bien! No es suficiente con que te quedes horas bajo la ducha, lo importante es que uses jabón para el cuerpo y que te seques súper bien. Muchas veces el mal olor de nuestros pies o de nuestras axilas puede ser producto de la humedad y de no secarnos adecuadamente.

– Usa un jabón especial para tu Zona V, que es la zona más delicada de tu cuerpo y tiene un PH diferente. Los jabones íntimos tienen un PH neutro, que mantiene el equilibrio de tu zona íntima, evitando olores y posibles infecciones.

¡Espera a que tu ropa se seque completamente antes de guardarla! ¿Alguna vez has sentido que tus jeans tienen un olor extraño? Esto puede pasar porque, al lavarlos, los guardas en tu armario sin que se hayan secado bien.

– Usa protectores Diarios todos los días fuera del periodo, así estarás siempre seca, sin olores, y tus panties se mantendrán como recién comprados. No olvides cambiarlos 3 veces al día.

¡Usa perfume! Nuestro tip es que lo apliques en los lugares correctos como el pecho y detrás atrás de tus orejas. Estas zonas, al ser más cálidas, hacen que las fragancias duren más tiempo.

¡No mezcles olores! Si en las mañanas, por ejemplo, amas aplicarte perfume y además una crema hidratante, procura que la crema no tenga un olor muy fuerte; de lo contrario, terminarás oliendo a mil cosas a la vez y no será agradable.

– Usa pañitos húmedos íntimos cuando vayas al baño, sobre todo si estás en estos días, pues elimina los residuos que generan irritaciones y olores.

¡Come bien! Hay comidas como el ajo que tienen olores súper fuertes y que, al consumirlas en exceso, terminan alterando el olor de nuestro cuerpo. Por eso, controla tus porciones, ten una dieta balanceada y toma muchísima agua.