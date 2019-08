Olivares afirma que fallo de TSE era de esperarse

El vocero del expresidente Hipólito Mejía, Eddy Olivares, dijo ayer que era de esperarse el fallo dado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) a favor del ex presidente Hipolito Mejía para que participe en las elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno.

“Era previsible que así ocurriera; sin lugar a dudas el doctor Fredermido Ferreras Díaz no tenía calidad para presentar ese tipo de recurso y en caso de conocerse el fondo del recurso, tampoco hubiese tenido ningún tipo de sustento legal como para haberse acogido”, aseguró Olivares.

Dijo que buscar impedir ante el TSE la inscripción del ex presidente Mejía como candidato en el Partido Revolucionario Moderno fue un recurso aventurero que no tenía ninguna posibilidad de prosperar.

“Nosotros nunca lo asumimos como una demanda seria, sino más bien como parte del floclor de estos procesos de precampaña, justo cuando se acerca la campaña electoral”, dijo.

Agregó que lo hecho por Ferreras Díaz no tenía ni el más mínimo asidero jurídico, por lo que tal acción no distrajo al Hipólito Mejía ni su equipo de campaña, en su labor de cara a los comicios internos del PRM.

“Hipólito Mejía siguió desarrollando sus actividades de precampaña, convencido de que ganará las primarias del Partido Revolucionario Moderno de manera amplia y que será el presidente de la República en el período 2020-2024”, aseguró Eddy Olivares.