Omar Courtz estrena tour por latinoamérica con sold out en Santo Domingo

El artista boricua Omar Courtz reunió una multitud de fanáticos que generaron un sold out en su concierto en el Óvalo de la Feria Ganadera, bajo la producción de We Entertaiment, donde celebró el primer año del lanzamiento de su primer disco, “Primera Musa”, el cual de paso a esta exitosa gira.

Iniciando en suelo dominicano la nueva etapa de su tour que lo llevará a diferentes ciudades latinoamericanas, Omar Courtz se mostró cercano, conversador y agradecido de la multitud que se reunió a cantar sus éxitos, recordando, entre otras anécdotas, que en sus primeras visitas a la República Dominicana recibía un público reducido.

“RD… Primero muchas gracias por venir a celebrar con el Ousi. Para mi hoy es muy especial porque se cumple un año de mi álbum primera musa y es muy importante celebrarlo en mi isla hermana, este disco que lo hicimos con mucho esfuerzo y para ustedes. Estar celebrándolo con ustedes es una bendición”, manifestó el cantante.

Con un repertorio de más de 20 canciones, durante dos horas de concierto, el intérprete de “Heavy 87” llegó con su gira a ritmo de “Godness”, encendiendo el escenario y las pirotecnias que, desde el primer momento, volcaron en euforia el lugar.

Con una escenografía imponente, con una pantalla en corazón en el tope, Omar mantuvo de pie, bailando, coreando al público presente, y tanto él como la audiencia se mantuvieron enérgicos durante toda la presentación.

“Gracias RD por darme esta noche que nunca voy a olvidar y espero que ustedes tampoco nunca se olviden”, indicó tras complacer a sus seguidores que pedían a gritos algunas canciones, con lo cual los dejó complacidos.

“Una noti”, “Musa elevá”, “Piensa en mi”, “2k16”, “Amandita”, “Baby Schai”, “Bonnie and Clyde”, “Margiela”, “Alócate”, “Si te gustan las gatas”, “Pa’ siempre” y “Mas que algo”, fueron algunas de las canciones que compusieron el repertorio.

Además de complacer peticiones, presentó canciones nuevas que fueron bien recibidas por el público como “Primer lugar”, una colaboración con Eladio Carrión. Tras tres cambios de ropa, la silueta de una mujer se infló en el escenario, abarcando el espacio de extremo a extremo, para dar paso a los momentos finales, que llegaron con el exitoso “Veldá”, grabada con Bad Bunny.

“Estoy empezando mi gira y me acuerdo cuando venía a RD y había 3 o 4 personas… y hoy somos 4 mil. Me siento orgulloso de celebrar este aniversario aquí”, recalcó previo a buscar, elevar y abrazar una bandera dominicana para entonar las úlimas canciones de la noche.