Omar Courtz iniciará gira por Latinoamérica en Santo Domingo

  • Melissa Correa
Omar Courtz iniciará gira por Latinoamérica en Santo Domingo

Omar Courtz

El cantante urbano Omar Courtz está listo para regresar a la República Dominicana con la nueva etapa de su exitosa gira “Primera Musa”, que lo llevará por varios países de Latinoamérica y la cual iniciará formalmente en Santo Domingo.

Luego de presentarse con éxito y múltiples sold outs en diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa, el artista estará en Santo Domingo el 20 de septiembre en el Óvalo Feria Ganadera, continuando su tour en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Quito, Guayaquil; Lechería, Valencia y Caracas en Venezuela; San Salvador, Ciudad De Panamá, Tegucigalpa de Honduras, San José de Costa Rica y Guatemala.

Además, conocido como la nueva estrella urbana en ascenso, Omar Court se unió recientemente a Eladio Carrión el sencillo “Primer Lugar”, la cual habla de cómo un encuentro casual puede convertirse en algo más profundo.

Omar
Omar Courtz

Lee más: Omar Courtz viene a Santo Domingo con su “Primera musa”

Omar también saborea el éxito con el sencillo “Veldá”, en colaboración con Bad Bunny en su disco “Debí tirar más fotos”, el cual logró disco de oro; “Que vas a hacer hoy?”, “Luces de colores”, “Nubes”, “Más que algo” y “Kyoto”, entre otras popularizadas por sus más de 22 millones de seguidores en Sporify.

El artista reconocido por sus fanáticos como “Ousi” se ha convertido en uno de los talentos más prometedores de la nueva generación del género urbano. Llega a la República Dominicana bajo la producción de We Entertainment, luego de múltiples sold out a nivel internacional.

Omar Courtz ha colaborado también con Daddy Yankee, Young Miko, Anuel AA, Bad Gyal, J Balvin, Sech, Rvssian, De La Rose y Kendo Kaponi.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y CCN servicios de Supermercados Nacional y Jumbo.

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Cómo aceptar o declinar una invitación formal a un evento de gala

Cómo aceptar o declinar una invitación formal a un evento de gala

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo