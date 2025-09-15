Omar Courtz iniciará gira por Latinoamérica en Santo Domingo

El cantante urbano Omar Courtz está listo para regresar a la República Dominicana con la nueva etapa de su exitosa gira “Primera Musa”, que lo llevará por varios países de Latinoamérica y la cual iniciará formalmente en Santo Domingo.

Luego de presentarse con éxito y múltiples sold outs en diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa, el artista estará en Santo Domingo el 20 de septiembre en el Óvalo Feria Ganadera, continuando su tour en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Quito, Guayaquil; Lechería, Valencia y Caracas en Venezuela; San Salvador, Ciudad De Panamá, Tegucigalpa de Honduras, San José de Costa Rica y Guatemala.

Además, conocido como la nueva estrella urbana en ascenso, Omar Court se unió recientemente a Eladio Carrión el sencillo “Primer Lugar”, la cual habla de cómo un encuentro casual puede convertirse en algo más profundo.

Omar Courtz

Omar también saborea el éxito con el sencillo “Veldá”, en colaboración con Bad Bunny en su disco “Debí tirar más fotos”, el cual logró disco de oro; “Que vas a hacer hoy?”, “Luces de colores”, “Nubes”, “Más que algo” y “Kyoto”, entre otras popularizadas por sus más de 22 millones de seguidores en Sporify.

El artista reconocido por sus fanáticos como “Ousi” se ha convertido en uno de los talentos más prometedores de la nueva generación del género urbano. Llega a la República Dominicana bajo la producción de We Entertainment, luego de múltiples sold out a nivel internacional.

Omar Courtz ha colaborado también con Daddy Yankee, Young Miko, Anuel AA, Bad Gyal, J Balvin, Sech, Rvssian, De La Rose y Kendo Kaponi.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y CCN servicios de Supermercados Nacional y Jumbo.