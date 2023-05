Cuando al diputado del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, le preguntaron sobre su futuro político, aseguró que, por el momento, sólo piensa en mantenerse en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, criticó que muchos políticos dominicanos desvían su enfoque y «descuidan o que tienen por pensar en lo que viene».

«Pienso que le haría yo un flaco servicio a los colegas que confiaron en mí para ser vocero del partido en la Cámara de Diputados y me dieron su respaldo, en yo descuidar mi responsabilidad que tengo hoy por estar pensando en una candidatura particular», aseveró Fernández.

El legislador, que fue entrevistado por los periodistas Joel Suero, Troi Orlando Espejo y Javier Herrera en el Encuentro Digital de Hoy, no descarta repetir como diputado, «porque es una opción viable», y calificó continuar en la Cámara Baja como «una gran bendición».

«Pero si no me tocara repetir y es algo más que una diputación; dígase: una senaduría, una alcaldía… En todo caso, confieso que sí, por supuesto que lo pienso, porque además tenemos una ley que te traza plazos. O sea, yo tampoco puedo obviar la idea de que vienen las elecciones y tengo que pensar qué tengo que hacer. Pero también dependerá, primero, de lo posible, luego de mi partido y de si finalmente los capitaleños entienden que es posible dar un paso más y si me respaldarían en ese paso en caso de que se dé», detalló el congresista.

Sin embargo, Fernández entiende que si no es él, alguien de la Fuerza del Pueblo pudiera llegar a ser senador o alcalde.