La Oficina Senatorial del Distrito Nacional informó este domingo, que los recursos del Fondo Gadiel del mes de septiembre fueron empleados para transformar la vida de niños con labio leporino y/o paladar hendido.

En colaboración con la fundación Operación Sonrisas, fueron intervenidos ocho infantes de escasos recursos, que requerían cirugía para enmendar la malformación congénita durante el proceso fetal.

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, explicó que “el Fondo Gadiel de este mes de septiembre lo dedicamos a niños que han nacido con una condición que afecta su salud, alimentación y habla, y a largo plazo hasta su autoestima y confianza”.

Según el testimonio de padres y madres de niños con esta condición, tenían dificultad para solucionar esta malformación congénita y temor del impacto negativo que pudiera causar esto en la vida de sus hijos.

“De verdad es fuerte, nadie espera algo así todo el mundo espera que su niño nazca sano. Por mi ignorancia o inexperiencia no sabía la gravedad de eso”, explicó Rebeca Guzmán, madre de uno de los niños beneficiados.

“Nos sentimos frustrados, claramente no sabíamos qué hacer, pero gracias a Dios y estas buenas personas encontramos solución”, relató Luis Santos Villafaña, padre de Arianna.

El senador capitalino explicó que es una manera de con transparencia al centavo, devolver el dinero de los impuestos de la gente, en temas que se necesitan.

Omar Fernández destina Fondo Gadiel a cirugías de niños con labio leporino y paladar hendido
