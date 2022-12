Omar Fernández asegura «no hay consenso» sobre proyecto de fideicomiso

Observando que el Partido Fuerza del Pueblo apoya la existencia de una Ley de Fideicomiso Público, el diputado por esa organización Omar Fernández, señaló que actualmente no existe el consenso para la aprobación de la pieza bajo el entendido de que existen “observaciones válidas”.

“No hay consenso respecto a este proyecto de ley en este momento. Los partidos de oposición tenemos observaciones que son muy válidas y puntuales, y que para nada es el espíritu de que el proyecto se caiga sino todo lo contrario fortalecerlo y mejorarlo para que los fideicomisos públicos en lo adelante tengan un base legal cónsona con lo jurídico y con lo conveniente”, dijo.

Al participar en el espacio radial “Sol de la Mañana”, Omar Fernández, citó que entre las observaciones de esa organización política está la del artículo cuatro del proyecto de ley sobre la figura de la “fiduciaria”.

“El artículo 4 en su numeral siete define la figura de la fiduciaria, y la refine entre otras cosas diciendo que la fiduciaria que estará a cargo de los fideicomisos públicos será una exclusivamente de capital estatal, no se le pone nombre y apellido pero básicamente lo que dice es que será la fiduciaria del Banco de Reservas, y eso viola el artículo 221 de la Constitución de la República”, refirió Fernández.

En ese mismo orden, el legislador agregó la similitud de responsabilidades entre dos figuras que plantea el mismo proyecto de Ley de Fideicomiso Público.

“(…) Tiene la figura del director ejecutivo y también tiene la figura del gestor fiduciario, parecería que ambos tienen las mismas responsabilidades, pero solamente uno tendría en caso de alguna situación que se presente dolosa. El director ejecutivo queda exento de responsabilidad más no el gestor fiduciario”, explicó el alto dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Debate: Juan Ariel Jiménez versus Sigmund Freund

El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez y el director ejecutivo de Alianza Público-Privada, Sigmund Freund sostuvieron un debate digital en Twitter, basado en las críticas al proyecto de ley de fideicomiso público que se aprobó en dos lecturas en el Senado y que volverá a la Cámara de Diputados para su conocimiento.

Freund, que además es el delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral, respondió a los planteamientos del exministro, al precisar que durante los gobiernos PLD se creó RD Vial, ParqueaT RD y Fideicomiso Juan Bosch. «Tomaron deudas e hicieron compras y contrataciones todas al margen de una ley. Ahora, el presidente Luis Abinadersomete una ley para regular el uso de los fideicomisos y ellos se oponen», lo que consideró como populismo e incoherencia como politiquería.

«El estimado @SigmundFreund responde a mis críticas puntuales al proyecto de ley de fideicomisos públicos con este tweet. No responderé los ataques personales, no es mi estilo, además no lo necesito. En este hilo aclaro algunas cosas desde el punto de vista técnico», replicó el también miembro del Comité Político del PLD.

Tanto Jiménez como Freund se enfrascaron en planteamientos y respuestas en dicha red social, al abordar detalles de algunos de los citados contratos y sus respectivos procesos de compras.