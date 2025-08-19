Omar Fernández: ¿La figura que podría unir a la oposición? Rosario Espinal lo analiza

Omar Fernández (Fuente externa)

La politóloga y analista Rosario Espinal ofreció una lectura crítica sobre el escenario político dominicano y los desafíos económicos que enfrenta el país, durante su participación en el programa Uno + Uno de Teleantillas, conducido por Millizen Uribe y Adalberto Grullón.

En su intervención, Espinal abordó la fragmentación de la oposición, señalando que tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como la Fuerza del Pueblo “por separado no van para ningún sitio”.

Según la experta, existe un segmento dentro de ambas organizaciones que ve en figuras emergentes como Omar Fernández una oportunidad para reunificar fuerzas y romper con la polarización histórica.

Sin embargo, advirtió que “el electorado dominicano no dispersa su voto, lo concentra”, lo que reduce la probabilidad de una segunda vuelta electoral.

Omar Fernández revela que mujeres haitianas superan en partos a dominicanas en 63 hospitales

“El mismo electorado le está diciendo a los partidos: no apuesten a la segunda vuelta”, afirmó Espinal, subrayando que las estrategias políticas deben ajustarse a esa lógica de concentración.

Gobierno de Abinader

Respecto al gobierno de Luis Abinader, la politóloga reconoció que ha enfrentado una gestión compleja desde su llegada en 2020, marcada por la pandemia y una inflación post-pandémica.

Aunque la situación económica no ha sido óptima, destacó dos pilares que han sostenido al país: la estabilidad macroeconómica y la estabilidad política, esta última con raíces más profundas en la historia reciente del país.

¿Cómo se ve la competencia entre Guillermo Moreno y Omar Fernández? Rosario Espinal responde. FOTO ARCHIVO

“La gente a veces dice: ‘Yo no como con la macroeconomía’, pero eso facilita resolver problemas”, reflexionó Espinal, aludiendo a la importancia de mantener un entorno institucional sólido.

Con tres años restantes en su segundo y último mandato, Abinader enfrenta el reto de dejar una impronta duradera mientras gestiona tensiones económicas y sociales.

Espinal concluyó que el futuro político dependerá de la capacidad de los partidos de construir alianzas estratégicas y de leer correctamente el comportamiento del electorado.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

