Omar Fernández rinde cuentas de su primer año de gestión como senador

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, presentó este martes la rendición de cuentas de su primer año legislativo, como parte de su compromiso con la transparencia en el servicio público.

Desde agosto de 2024, 15 proyectos de ley autoría del congresista de la Fuerza del Pueblo fueron depositados, enfocados en cuatro ejes contenidos en el programa legislativo Más Para RD.

El senador de la Fuerza del Pueblo (FP), explicó que Más Para RD concentra su visión para mejorar las condiciones de la República Dominicana en aspectos como desarrollo económico, seguridad jurídica, desarrollo social, tecnología e innovación.

Algunos de los más importantes proyectos son la eliminación de anticipos a mipymes, facilidades para la inversión segura de dominicanos en el extranjero, eliminación del IPI a adultos mayores de 65 años con más de una propiedad.

En materia de seguridad jurídica, se plantea una actualización de las leyes que dan origen al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. También el Código Procesal Penal, agilizando el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Asimismo, Fernández desglosó caso a caso, el uso de los recursos del Fondo Gadiel, con testimonio de varios de las personas beneficiarias en situación de vulnerabilidad.

Explicó que en agosto de 2024 los RD$529,500 (equivalentes a fondos concernientes a la mitad del mes) que recibió se utilizaron para evaluar y posteriormente hacer cirugía de extracción de tumor a Gadiel, un niño de apenas 11 meses para entonces.

A partir de septiembre de ese año, se recibe RD$1,059,000 que ha sido usado en tres ocasiones para el pago de colegiatura a niños con Trastorno del Espectro Autista o diagnósticos similares.

En una ocasión se utilizó en tratamiento de cáncer y jornada de prevención que impactó a unas 300 mujeres.

En acciones comunitarias se utilizó en dos ocasiones. Una de ellas para la construcción de pozos de agua potable para tres comunidades. Asimismo, la instalación de lámparas en barrios carentes de iluminación.

En otra ocasión se facilitó el tratamiento para niños con parálisis cerebral en alianza con la fundación Nido Para Angeles. También niños huérfanos quienes quedaron en condición de desamparo, fueron asistidos.

Con recursos del fondo Gadiel, se remodeló parte de las instalaciones del Hogar de ancianos San Francisco de Asís. También se destinó en una ocasión para asistir a niños con Síndrome de Down.

En las últimas dos ocasiones se utilizó para el fomento al arte nacional y para la instalación de un parque de juegos inclusivos para niños con alguna discapacidad.