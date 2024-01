El conteo regresivo para el reto electoral de este año ha iniciado en el país y luego de una pequeña tregua por las festividades de Navidad y Año Nuevo, el carrusel político ha empezado a girar nueva vez y fija la mirada en el posible match entre Omar Fernández y Guillermo Moreno, como uno de las batallas más interesantes, dejando de lado, por supuesto, el nivel presidencial.

Cuando aún no se hace oficial el anuncio de Guillermo Moreno como candidato a senador por el Distrito Nacional, como carta de triunfo del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), el triunfalismo ha comenzado a aflorar por todas partes.

En ese sentido, el vicepresidente del PRM Eddy Olivares aseguró este jueves que “están absolutamente seguros del triunfo”, situación que aparentemente no les quita el sueño, pese a los sondeos publicados esta semana, que colocan a Fernández por encima de Moreno.

Eddy Olivares afirma que Omar Fernández no es amenaza para el PRM. FOTO FUENTE EXTERNA

“¿Por qué nosotros lo hemos tomado con tanta calma y la oposición se preocupaba más que nosotros? Porque nosotros estamos absolutamente del triunfo, no tenemos preocupación en el Distrito… no tiene (Omar Fernández), ninguna posibilidad, no la tenía con la compañera Faride, ni la tiene con el candidato que presentaremos próximamente”, indicó Olivares.

Según una encuesta divulgada esta semana, Omar Fernández sale como favorito por encima de Guillermo Moreno, en la simpatía de los electores, incluso dentro del propio PRM.

Estos datos están contenidos en una muestra realizada por la firma SONDEOS, que anteriormente posicionaba al actual diputado por la Fuerza del Pueblo por encima de la actual senadora del Faride Rafúl.

En aquella ocasión, el diputado Omar Fernández salía como favorito en un escenario donde Faride Raful por el Partido Revolucionario Moderno y el legislador de la Fuerza del Pueblo se enfrente por la senaduría del Distrito Nacional.

Con una muestra de 1,200 personas, en las tres circunscripciones de la capital, Omar Fernández obtendría 59 %, frente a un 26 % que obtendría la actual senadora. Un 15 % de los encuestados no sabe, no responde o están indecisos.