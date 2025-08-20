Omar Guevara deja el PLD: “Me despido con mucha estima hacia todos mis compañeros”

El destacado dirigente político y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Omar Guevara, anunció este miércoles su renuncia irrevocable a esa organización política, tras más de tres décadas de militancia activa, leal y comprometida.

A través de una carta enviada a la Presidencia y a la Secretaría General del PLD, Guevara expresó su gratitud al partido que lo vio desarrollarse políticamente y desde el cual sirvió al país en diversas responsabilidades públicas, reafirmando que su salida se produce con estima y respeto.

“Me despido del PLD con gratitud y con mucha estima hacia todos mis compañeros y compañeras de lucha, a quienes agradezco el apoyo, las enseñanzas y la confianza brindada en los diferentes momentos de mi trayectoria”, manifestó, donde también reconoce el papel que jugó el partido como plataforma de formación política.

Guevara inició su carrera política en el PLD desde muy joven, participando en los círculos de estudios y escalando hasta convertirse en una figura reconocida dentro de la organización. Durante su vida política, ha sido identificado como un dirigente comprometido, cercano a la gente y defensor de las causas sociales, lo que le ganó el respeto y el respaldo de importantes sectores de la sociedad.

El dirigente político aseguró que continuará trabajando por el bienestar nacional.

“Seguiré sirviendo con la misma pasión, responsabilidad y compromiso que siempre me han caracterizado”, concluyó.

“Me llevo las vivencias, los aprendizajes y el compromiso de seguir trabajando por un mejor país, desde nuevos espacios que me permitan continuar sirviendo con mayor determinación y amplitud, manteniendo la humildad, el decoro y la responsabilidad que siempre me han guiado”, afirmó.

Guevara concluyó agradeciendo a Dios, a los militantes del partido y a la sociedad dominicana por el respaldo recibido durante su trayectoria.